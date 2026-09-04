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Cod galben de caniculă în Moldova: șase județe, vizate de avertizare astăzi

Cod galben de caniculă în Moldova: șase județe, vizate de avertizare astăzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 10:29


ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: județele Neamț, Bacău, Vrancea, Iași, Vaslui, Galați

Sâmbătă (5 septembrie), în cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic va fi ridicat. În sud, local va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeala (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 35 de grade.

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