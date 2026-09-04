Vaslui: Cetăţean ucrainean, prins la Albiţa cu suma de 20.000 de euro nedeclarată

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2026, 10:45

Un cetăţean ucrainean a fost depistat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa cu suma de 20.000 de euro, ascunsă în bagaje personale şi nedeclarată autorităţilor.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Iaşi, bărbatul în vârstă de 43 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în ţară, conducând un ansamblu rutier format din camion şi remorcă.

‘În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi a persoanei, ocazie cu care echipa comună de control, formată din poliţişti de frontieră şi lucrători vamali a descoperit, asupra bărbatului, ascunsă în bagajele personale, în vederea sustragerii de la controlul vamal, suma de 20.000 de euro, nedeclarată’, se precizează într-un comunicat de presă transmis vineri de ITPF Iaşi.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii întregii sume, iar bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 de lei. (Agerpres/ FOTO Poliția de Frontieră Iași)