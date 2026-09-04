Dronă încărcată cu explozibil, neutralizată în apropiere de brațul Sulina

Un fragment de dronă aeriană încărcat cu explozibil, care plutea la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe braţul Sulina, a fost neutralizat de o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării transmis AGERPRES, vineri, o echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei nave a Gărzii de Coastă, la aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe braţul Sulina, pentru verificarea unui obiect plutitor suspect.

‘În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezenţa unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la faţa locului, în condiţii de siguranţă, la ora 18:17’, informează sursa citată.

O intervenţie similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, când o altă echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă şi plutea în zona Platformei Centrale, menţionează ministerul, care adaugă că ambele situaţii au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă. (Agerpres/ FOTO AI)