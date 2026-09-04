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Cursuri online în mai multe unități de învățământ din Târgu Neamț

Cursuri online în mai multe unități de învățământ din Târgu Neamț
4 septembrie 2026, 19:13

Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ a decis, vineri, suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică şi trecerea în online în mai multe unităţi de învăţământ din oraşul Târgu-Neamţ.

Totodată, pentru alte şcoli şi grădiniţe s-a luat decizia ca săptămâna viitoare să se desfăşoare programele ‘Şcoala altfel’ sau ‘Săptămâna verde’.

Decizia a fost luată pe fondul lipsei apei potabile în oraş, situaţie care se înregistrează de circa o lună de zile, fără perspective imediate de a fi rezolvată.

Unităţile de învăţământ unde cursurile au fost trecute în online sunt Liceul ‘Vasile Conta’ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă.

La Colegiul Tehnic ‘Ion Creangă’, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 şi la Şcoala Gimnazială Domnească, se va desfăşura programul ‘Şcoala altfel’.

Pentru Colegiul Naţional ‘Ştefan cel Mare’ s-a luat hotărârea desfăşurării programului ‘Săptămâna verde’.

Oraşul Târgu-Neamţ şi cinci comune învecinate sunt afectate, de mai bine de o lună, de criza apei potabile, urmare a secetei, pe de o parte, şi a zecilor de avarii la magistrala de aducţiune.

O hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ luată la mijlocul acestei săptămâni obligă primarii localităţilor aflate în această situaţie să asigure apa potabilă în şcoli, dar şi apă menajeră.

În afară de oraşul Târgu-Neamţ mai sunt afectate comunele Agapia, Bălţăteşti, Grumăzeşti, Răuceşti şi Vânători-Neamţ. (Agerpres/ FOTO generată de Inteligența Artificială)

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