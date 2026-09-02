A început programul „Litoralul pentru toţi”

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 09:20

A început programul „Litoralul pentru toţi”, care se va derula până la sfârşitul lunii.

Sunt reduceri de până la 60% faţă de tarifele practicate în plin sezon.

Hotelierii se aşteaptă la un număr mare de turişti, în condiţiile în care preţurile sunt apropiate de cele de anul trecut, iar vremea va fi caldă.

Ştefan Necula, reprezentant tour-operator: Peste 120 de hoteluri acoperind opt staţiuni, de la Mamaia până la Mangalia, clasificate între două şi cinci stele. Ne aşteptăm ca numărul turiştilor să fie la fel de mare ca în anii anteriori, având în vedere că preţurile, în mare, poate rămân neschimbate. Hotelurile de două stele vor avea preţuri pornind de la 89 de lei pe noapte pentru o cameră dublă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)