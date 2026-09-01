Dronă găsită pe câmp în județul Vaslui

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 14:32

Alertă în județul Vaslui, după ce o dronă a fost găsită, astăzi, pe un câmp din extravilanul comunei Viișoara!

Autorităţile au demarat verificări pentru a stabili tipul aparatului şi împrejurările în care a ajuns pe terenul respectiv.

Zona a fost securizată, iar la fața locului se deplasează și o echipă din cadrul Serviciului Român de Informații; de asemenea, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, care va efectua cercetări.

Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, Bogdan Gheorghiță:

La ora 10:15, șeful postului de poliție Vișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județa Maslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că, pe un câmp din extravilanul localității, a fost găsit un aparat de tip dronă avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale.