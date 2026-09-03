Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, vine astăzi la Bucureşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 06:59

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, vine astăzi pentru câteva ore la Bucureşti.

El va fi primit la Palatul Cotroceni de şeful statului, Nicuşor Dan.

Din ţara noastră, Antonio Costa va pleca spre Sofia, unde se va întâlni cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, după care va merge la Atena pentru discuţii cu şeful Guvernului elen, Kyriakos Mitsotakis.

Cele trei opriri fac parte dintr-un tur al tuturor capitalelor europene, pe care preşedintele Consiliului îl face până pe 17 septembrie.

El vrea să afle care sunt priorităţile şi preocupările fiecarei ţări în parte. Apărarea, competitivitatea, extinderea Uniunii şi sprijinul pentru Ucraina sunt temele care vor fi abordate în discuţiile cu liderii din toate statele membre, a spus Costa, care a adăugat că, de departe, cel mai important subiect este viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034. (Rador/ FOTO Arhivă / facebook.com/NicusorDan)