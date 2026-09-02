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Informare de averse torenţiale şi vijelii în toată Moldova, până joi seara

Informare de averse torenţiale şi vijelii în toată Moldova, până joi seara

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 11:18

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 2 septembrie, ora 13 – 3 septembrie, ora 21

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, pe parcursul zilei de miercuri (2 septembrie) îndeosebi în jumătatea vestică a Moldovei, noaptea (2/3 septembrie) în nord, iar joi (3 septembrie) pe alocuri în zona montană și submontană. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40…50 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp.

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