Informare de averse torenţiale şi vijelii în toată Moldova, până joi seara

(AUDIO) Încep lucrările de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Carol I din Iași. Traficul rutier, deviat pe Strada Sărărie și Șoseaua C.A. Rosetti

Încep lucrările de înlocuire a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Carol I din municipiul Iași. Acestea ar urma să se desfășoare pe...