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Neamţ: Unitate pentru pacienţii critici cardiaci la SJU Piatra-Neamț

Neamţ: Unitate pentru pacienţii critici cardiaci la SJU Piatra-Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 10:07

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ va transforma Unitatea de Terapie Intensivă Coronarieni (UTIC) într-o Unitate de Supraveghere şi Tratament Avansat al Pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC), în cadrul unui proiect finanţat prin Programul Sănătate.

Noua unitate va beneficia de echipamente performante, necesare pentru diagnosticarea, monitorizarea şi tratarea pacienţilor cu afecţiuni cardiovasculare severe.

‘Pentru cei din exterior, aceste acronime pot părea simple detalii administrative. Pentru noi, însă, trecerea de la UTIC la USTACC poate reprezenta graniţa dintre supravieţuire şi dizabilitate. O viziune modernă nu este suficientă fără instrumentele potrivite. Prin aceste dotări, echipa noastră primeşte mijloacele necesare pentru a lupta cu cele mai severe patologii cardiovasculare’, a declarat, într-o postare pe pagina de facebook a SJU Piatra-Neamţ, dr. Daniela Enea, medic primar cardiologie.

Sistemul centralizat de monitorizare a funcţiilor vitale va permite supravegherea permanentă a pacienţilor.

Fiecare pat va dispune de un monitor multiparametric, capabil să detecteze în timp real modificările electrocardiografice, tulburările de ritm care pot pune viaţa în pericol şi fluctuaţiile hemodinamice, alertând imediat personalul medical.

Ecograful de înaltă performanţă, dotat cu funcţii de cuantificare automată a activităţii cardiace şi de evaluare vasculară avansată, va permite realizarea investigaţiilor chiar la patul bolnavului.

Astfel, pacienţii nu vor mai trebui deplasaţi prin spital pentru efectuarea acestor examinări.

Înfiinţarea USTACC va creşte capacitatea spitalului de a răspunde urgenţelor cardiovasculare şi va oferi pacienţilor cardiaci critici acces la monitorizare continuă, diagnostic rapid şi tratament adecvat. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

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