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Lupii lui Calancea şi Zdob şi Zdub, cap de afiş la ‘Neamţ Art Festival’

Lupii lui Calancea şi Zdob şi Zdub, cap de afiş la ‘Neamţ Art Festival’

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2026, 06:40

Lupii lui Calancea şi Zdob şi Zdub sunt cap de afiş la ‘Neamţ Art Festival’, eveniment ce va fi organizat la sfârşitul acestei săptămâni, de Consiliul Judeţean Neamţ şi Centrul pentru Cultură ‘Carmen Saeculare’ Neamţ, în parteneriat cu Primăria municipiului Chişinău, în cadrul proiectului ‘Zilele Chişinăului la Piatra-Neamţ’.

Potrivit organizatorilor, prin acest festival se doreşte revitalizarea vieţii social-culturale a municipiului Piatra-Neamţ, prin intermediul celor şapte arte.

‘Prin ‘Neamţ Art Festivalţ, Centrul pentru Cultură şi Arte ‘Carmen Saeculare’ Neamţ vizează atragerea interesului publicului larg pentru artă şi pentru promovarea municipiului Piatra-Neamţ ca un spaţiu deschis culturii’, precizează un comunicat de presă al centrului pentru cultură.

Locul ales pentru desfăşurarea evenimentelor culturale este Curtea Domnească, centru istoric al municipiului Piatra-Neamţ, un loc tradiţional în care au loc anual marile sărbători muzicale.

Pe 4 septembrie, de la ora 11:00, Muzeul de Artă va găzdui vernisajul expoziţiei de artă contemporană din cadrul Festivalului ‘Te Salut, Chişinău’.

Vernisajul va fi urmat, tot la Muzeul de Artă, de o prezentare a cărţii ‘Insomnii tropicale’, avându-l ca autor pe regretatului diplomat nemţean, Valeriu Arteni.

Tot la Muzeul de Artă, începând cu ora 12:00, va fi deschisă expoziţia ‘Cămaşa cu altiţă – povestea scrisă cu acul’, organizată cu ajutorul Comunităţii ‘Şezătoarea Basarabiei’.

În după-amiaza zilei de vineri, pe platoul Curţii Domneşti vor fi organizate mai multe evenimente deosebite.

De la ora 17:00, va avea loc o reconstituire istorică realizată cu ajutorul Străjerilor Cetăţii Neamţ şi a Asociaţiei ‘Portret Istoric, Boierii Curţii Domneşti’ Iaşi.

Tot de la ora 17:00, în acelaşi spaţiu, vor avea loc atelierul de pictură pe lemn propus de pictorul Cristian Bistriceanu şi atelierul de fierărit al meşterului Ioan Olaru.

În paralel cu aceste ateliere, va avea loc şi o prezentare de modă cu inspiraţie dacică.

De la ora 19:00 va concerta trupa Lupii lui Calancea & Guz.

Sâmbătă, în a doua zi a ‘Neamţ Art Festival’, de la ora 17:00, platoul Curţii Domneşti va fi populat de statui vivante şi statui în levitaţie, oameni pe catalige, mimi şi păpuşi uriaşe.

Atelierele zilei vor fi cele de pictură pe piatră şi de caligrafie şi se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani.

Tot celor mici li se adresează şi spectacolul Teatrului ‘Teatro Blu’, care va veni cu un spectacol de teatru de magie.

Concertul celor de la Zdob şi Zdub este programat de la ora 19:00.

A doua zi a festivalului se va încheia cu o seară de film, în Piaţa Turnului, de la ora 20:15, când var rula producţia ‘Tânăra şi marea’.

Duminică, 6 septembrie, pe platoul Curţii Domneşti, de la ora 17:00, vor funcţiona atelierul pictură pe faţă şi cel de împletit codiţe afro.

O trupă de la ‘Dance Art Academy’, coordonată de Andreea Scrab, va realiza un flashmob cu ritm şi mişcare.

Totodată, Clubul de artă compus din mai mulţi pictori amatori va prezenta publicului cele mai noi creaţii, în cadrul unei expoziţii de grup în aer liber.

Camerata Chişinău va încheia seara dar şi festivalul, printr-un concert programat să înceapă la ora 19:00. (Agerpres/ FOTO.facebook.com/CulturaNeamt)

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