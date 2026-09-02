Iașul devine, pe 15 septembrie, punctul de întâlnire dintre capitalul internațional și proiectele de investiții din Nord-Estul României

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 septembrie 2026, 11:04

Investis si brandul internațional Property Forum organizează EastGate 2026, eveniment care va avea loc pe 15 septembrie 2026 la Palatul Culturii din Iași. Conferința va reuni investitori români și internaționali, lideri de business, autorități publice și factori de decizie regionali pentru o discuție aplicată despre oportunitățile de investiții din Nord-Estul României și din coridorul România–Moldova–Ucraina.

De la potențial regional la proiecte investibile

Situată la intersecția unor dezvoltări majore de infrastructură, a conectivității în creștere cu Republica Moldova și Ucraina, a expansiunii industriale și logistice, a investițiilor în energie și a oportunităților pe termen lung asociate reconstrucției Ucrainei, regiunea de Nord-Est devine tot mai relevantă pentru companiile și investitorii care privesc către această parte a Europei.

EastGate nu își propune însă să fie încă o conferință despre potențialul regiunii. Obiectivul declarat al evenimentului este transformarea acestui potențial în proiecte investibile. Discuțiile vor porni de la o întrebare simplă, adresată direct investitorilor: „Ce v-ar determina să investiți în această regiune?”

Dialog direct între capital și decidenți

Evenimentul va aduce la aceeași masă reprezentanți din toate cele șase județe ale Regiunii de NordEst — Iași, Suceava, Bacău, Botoșani, Neamț și Vaslui — alături de ADR Nord-Est, municipalități, investitori, dezvoltatori, instituții financiare și companii.

Programul include un keynote internațional, perspective ale investitorilor și o masă rotundă dedicată — EastGate Investment Roundtable — care creează un dialog direct între capitalul internațional și autoritățile publice responsabile de dezvoltarea oportunităților de investiții din regiune.

Printre vorbitorii confirmați se numără reprezentanți ai ADR Nord-Est, Invest Moldova Agency, Council of Europe Development Bank, INREV, Erste Group Bank AG, Phoenix Properties Holding, Europe Development Bank și Bureau of Investment Programs.

Evenimentul se va desfășura bilingv, în română și engleză, cu interpretare simultană, pentru a facilita interacțiunea reală între investitorii internaționali și decidenții locali.

„EastGate 2026 marchează o etapă importantă pentru poziționarea Iașului și a Regiunii de Nord-Est pe harta investițională a Europei. Coridorul România–Moldova–Ucraina oferă oportunități semnificative în infrastructură, industrie, energie și logistică, iar acest eveniment creează cadrul de dialog direct de care regiunea avea nevoie. Pentru Investis, ca platformă de facilitare a investițiilor, implicarea în EastGate este o prelungire firească a misiunii noastre: conectăm capitalul cu proiectele reale din regiune și contribuim la transformarea potențialului în investiții concrete.” Codrin Apostol, Fondator și CEO Investis.

“Iașiul și Regiunea Nord-Est se află într-un moment în care poziția lor pe harta investițională a Europei se poate schimba fundamental. Dezvoltarea infrastructurii, apropierea de Republica Moldova și Ucraina și viitorul proces de reconstrucție creează o oportunitate care depășește granițele României. Prin EastGate vrem să aducem la Iași investitori, instituții financiare, autorități și lideri de business care pot transforma această oportunitate în proiecte și investiții concrete. Ambiția noastră nu este să organizăm doar o conferință, ci să construim la Iași o platformă pe termen lung prin care capitalul internațional să descopere proiectele, companiile și potențialul acestei regiuni.” Csanád Csürös, CEO, Property Forum.

Cui i se adresează evenimentul

Property Forum EastGate 2026 este relevant pentru investitori și manageri de investiții, dezvoltatori și proprietari de active, companii industriale și de logistică, companii din energie și infrastructură, bănci și instituții financiare, firme de construcții și inginerie, furnizori de tehnologie și soluții smartcity, firme de servicii profesionale și consultanță, consultanți juridici și financiari, precum și pentru companiile care iau în considerare extinderea în Nord-Estul României sau oportunitățile legate de Republica Moldova și Ucraina.

Detalii practice

• Data: 15 septembrie 2026

• Locația: Palatul Culturii, Iași

• Acces: Standard Access Rate — 295 EUR / persoană

• Înregistrare: https://www.property-forum.eu/forums/conference-property/property-forumeastgate-2026/2050/registration

Despre Investis

Investis este o platformă de facilitare a investițiilor și cuprinde atât oportunitățile la nivel local, cât și clusterul de servicii și parteneri care facilitează plasarea de capital în județul Iași si regiunea de NordEst a României. Platforma ajută, practic, investitorii să plaseze capital și chiar să înceapă o investiție în Iași.

Despre Property Forum

Property Forum este un hub de evenimente de top în industria imobiliară din Europa Centrală și de Est, cu peste 10 ani de experiență, organizând conferințe, business breakfasts și workshopuri dedicate real estate-ului în orașe precum Londra, Viena, Varșovia, Budapesta, București, Bratislava, Praga, Zagreb și Sofia.