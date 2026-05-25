(AUDIO) Încep înscrierile la creșe și grădinițe în județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 06:39

Astăzi (25 mai) încep înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027, iar părinții pot depune cererile până pe 29 mai.

La creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță cei cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile. Prioritate au copiii care au deja vârsta împlinită la începutul anului școlar.

Inspectorul pentru educație timpurie din cadrul ISJ Iași, Mihaela Simion, a declarat în emisiunea Starea Educației, că sunt suficiente locuri la grădinițele din întreg județul Iași, inclusiv în municipiu, unde în anii trecuți existau probleme. Planul de școlarizare a fost afișat pe site-ul Inspectoratului Școlar și la sediile unităților de învățământ, iar cei interesați pot afla numărul de locuri disponibile din fiecare unitate în parte.

Inspectorul pentru educație timpurie din cadrul ISJ Iași, Mihaela Simion, a mai declarat că pe cererea-tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe și este indicat să bifeze toate opțiunile:

Mihaela Simion: Părinții trebuie să țină cont că pot completa trei opțiuni și este indicat să completeze trei opțiuni unde doresc să înscrie copilul. În cazul în care nu ocupă un loc la prima opțiune, automat analizăm cererile pe a doua opțiune sau pe a treia opțiune fără a mai merge să depună dosarul la altă unitate de învățământ.

Reporter: Trebuie să precizăm că nici nu se poate înscrie copilul în același timp la mai multe unități.

Mihaela Simion: Exact. În momentul în care completează cererea trebuie să țină cont că această cerere se introduce în sistemul național. Va apărea CNP-ul copilului. Dacă în aceeași perioadă depun dosar la altă unitate, se vede și cererea este respinsă și rămâne prima cerere depusă.”

În municipiul Iași funcționează 13 creșe, iar alte unități antepreșcolare mai există în Miroslava, Ciurea, Târgu Frumos și Pașcani. La nivelul județului mai sunt doar șapte grădinițe cu personalitate juridică, celelalte fiind arondate școlilor, în urma reorganizării ce a avut loc anul trecut.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)