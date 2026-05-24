Cel puţin 29 de morţi şi peste 100 de răniţi într-o explozie care a vizat un tren în sud-vestul Pakistanului

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 mai 2026, 11:00

Cel puţin 29 de oameni au fost ucişi şi 102 au fost răniţi duminică într-o explozie care a vizat un tren de navetişti în Quetta, în vestul Pakistanului, care avea ca destinaţie o zonă rezidenţială a armatei, au informat surse ale poliţiei, informează agenţiile internaţionale de presă.

‘În urma exploziei, 29 de pasageri au murit şi 102 sunt răniţi. Natura exploziei este în curs de clarificare’, a declarat pentru EFE Hameed Ali Shah, oficial al poliţiei din Quetta.

Printre morţi şi răniţi s-au numărat femei şi copii, au adăugat sursele citate de Xinhua.

După cum au informat autorităţile, se crede că explozia a avut loc pe liniile de cale ferată din apropierea trecerii la nivel de la Chaman Phatak, un nod feroviar situat în capitala provinciei Balochistan, la aproximativ 125 de kilometri de graniţa cu Afganistan.

‘Un tren navetă care venea dinspre Quetta a fost afectat de o explozie în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată Chaman Phatak’, a declarat pentru EFE Muhammed Ramzan, ofiţer de poliţie la centrul de control al poliţiei din Quetta, adăugând că trenul plecase de la o bază militară din Quetta.

Forţa exploziei a provocat deraierea locomotivei şi a trei vagoane, dintre care două s-au răsturnat, a adăugat poliţia. Unda de şoc a distrus totodată peste 10 vehicule parcate în apropiere şi a spart geamurile clădirilor adiacente. Ministrul federal al Căilor Ferate, Muhammad Hanif Abbasi, a numit atacul un ‘act laş de terorism’ şi l-a atribuit ‘forţelor ostile’ care operează din Afganistan cu sponsorizare indiană, al căror unic obiectiv este destabilizarea ţării.

Niciun grup nu a revendicat încă responsabilitatea pentru atac.

Provincia Balochistan, cea mai mare, dar şi cea mai puţin dezvoltată din Pakistan, este scena unei insurecţii separatiste armate care durează de decenii împotriva guvernului central pakistanez.

Principalul grup Baloch din regiune, Armata de Eliberare a Balochistanului (BLA), acuză Islamabadul că exploatează vastele sale resurse naturale, bogate în gaze şi minerale, fără ca populaţia locală, care suferă de cele mai mari rate ale sărăciei din ţară, să beneficieze de vreun beneficiu.

La această tensiune se adaugă activitatea tot mai mare a grupărilor islamiste precum Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), cunoscute sub numele de talibanii pakistanezi, aliniate ideologic cu talibanii din Afganistan.

Islamabadul acuză în repetate rânduri regimul de la Kabul că permite atât insurgenţilor islamişti TTP, cât şi comandourilor separatiste Baloch să se refugieze pe teritoriul afgan pentru a planifica şi a efectua atacuri coordonate pe teritoriul pakistanez.

Agenţia Xinhua scrie că trenul de pasageri Jaffar Express, care transporta forţe de ordine care se îndreptau spre casă pentru sărbătorile de Eid, plecase din Cantonamentul Quetta când a avut loc explozia, în jurul orei 8:05 a.m., ora locală.

Investigaţiile preliminare au sugerat că atacul a fost comis de un atentator sinucigaş cu ajutorul unei maşini-capcană încărcată cu peste 70 kg de explozibili, potrivit surselor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)