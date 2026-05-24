(AUDIO) Iași: Modernizarea drumului dintre Capăt CUG și Șoseaua de Centură ar putea începe în toamnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 mai 2026, 10:19

Proiectul privind lărgirea la patru benzi a șoselei care face legătura între Capăt CUG și Șoseaua de Centură a municipiului Iași ar putea intra în faza de execuție în această toamnă, a declarat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Investiția are o valoare de 12 milioane de euro și până în prezent au fost depuse zece oferte.

Condițiile impun ca în termen de șase luni să fie realizată proiectarea, iar execuția să nu depășească alte șase luni.

Costel Alexe: În momentul de față sunt 10 oferte depuse, cu câte 10 contractanți. Sunt convins că, în perioada următoare și după desemnarea câștigătorului și a contestațiilor, pe parcursul acestui an, în toamnă sau spre decembrie, vom avea și constructorul desemnat. Proiectarea și execuția la acest sector de drum vor fi: 6 luni proiectare și doar 6 luni execuție, cu tot cu relocarea utilităților, eu având speranța că, într-un timp cât se poate de scurt, vom circula pe acest sector de drum. Banii îi avem deja contractați dintr-un împrumut de la o instituție financiar-bancară.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO  radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Cutremur de 3,5 grade, produs astăzi în judeţul Vrancea
Prim plan duminică, 24 mai 2026, 10:26

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 s-a produs duminică, la ora locală 05:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit informaţiilor...

(AUDIO) Zece oferte pentru al doilea parc fotovoltaic de la Aeroportul Iași
Prim plan duminică, 24 mai 2026, 09:50

Zece oferte au fost depuse pentru construirea celui de-al doilea parc fotovoltaic la Aeroportul Internațional Iași. Acesta ar urma să aibă o...

Iaşi: Mii de persoane au stat la cozi la muzee. Punctul de atracţie – lucrarea ‘Cap de copil’ a lui Brâncuşi
Prim plan duminică, 24 mai 2026, 07:30

Mii de persoane au stat, sâmbătă seară, la cozile formate la muzeele din Iaşi pentru a profita de accesul gratuit în aceste instituţii cu...

(AUDIO) Guvernul accelerează evaluarea proiectelor PNRR înaintea negocierilor cu Bruxelles-ul
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 17:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, la Iași, că principala urgență administrativă a României este accelerarea absorbției fondurilor din...

Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:37

Noaptea Muzeelor 2026 la MNLR Iași: acces gratuit la 13 muzee și un program cultural special

Muzeul Național al Literaturii Române Iași invită publicul larg la Noaptea Muzeelor, sâmbătă, 23 mai 2026. Între orele 17:00 și 22:00...

Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:27

INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din județele Iași, Vaslui şi Neamţ, până duminică dimineaţa

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, astăzi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până...

Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:26

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: NOAPTEA MUZEELOR, ediția a XXII-a

Inițiat în anul 2005 sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale (NEMO),...

Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:15

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași

Evenimentul european „Noaptea Muzeelor” va fi sărbătorit în acest an pe 23 mai 2026, prilej cu care instituțiile muzeale și culturale își...

