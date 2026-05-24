(AUDIO) Iași: Modernizarea drumului dintre Capăt CUG și Șoseaua de Centură ar putea începe în toamnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 mai 2026, 10:19

Proiectul privind lărgirea la patru benzi a șoselei care face legătura între Capăt CUG și Șoseaua de Centură a municipiului Iași ar putea intra în faza de execuție în această toamnă, a declarat președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Investiția are o valoare de 12 milioane de euro și până în prezent au fost depuse zece oferte.

Condițiile impun ca în termen de șase luni să fie realizată proiectarea, iar execuția să nu depășească alte șase luni.

Costel Alexe: În momentul de față sunt 10 oferte depuse, cu câte 10 contractanți. Sunt convins că, în perioada următoare și după desemnarea câștigătorului și a contestațiilor, pe parcursul acestui an, în toamnă sau spre decembrie, vom avea și constructorul desemnat. Proiectarea și execuția la acest sector de drum vor fi: 6 luni proiectare și doar 6 luni execuție, cu tot cu relocarea utilităților, eu având speranța că, într-un timp cât se poate de scurt, vom circula pe acest sector de drum. Banii îi avem deja contractați dintr-un împrumut de la o instituție financiar-bancară.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)