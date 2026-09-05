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ANM a emis mai multe avertizări Cod galben

ANM a emis mai multe avertizări Cod galben

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 10:22

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 05-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21;
Zonele afectate : Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :

MESAJ 1/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a  Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei

      Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a  Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 05-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 05 septembrie, ora 12:00 – 05 septembrie, ora 21:00;
Zonele afectate : Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali;
Fenomene : intensificări ale vântului și vijelii;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 12:00 – 05 septembrie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului și vijelii
Zone afectate: Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali

      În intervalul menționat în Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50…70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali vor fi rafale în general de 70…90 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 05-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 05 septembrie, ora 21:00 – 06 septembrie, ora 09:00;
Zonele afectate : zonele montane;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 21:00 – 06 septembrie, ora 09:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: zonele montane

      În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70…80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40…50 km/h.

Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 05-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:4
Intervalul : 06 septembrie, ora 09:00 – 06 septembrie, ora 21:00;
Zonele afectate : sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali;
Fenomene : intensificări ale vântului;
Mesaj :

MESAJ 3/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 06 septembrie, ora 09:00 – 06 septembrie, ora 21:00
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpații Orientali și Meridionali

      Pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50…70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali, temporar de peste 80…90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi și în restul teritoriului în general cu viteze de 40…50 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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