ANM a emis mai multe avertizări Cod galben

Intervalul : 05 septembrie, ora 21:00 – 06 septembrie, ora 09:00;

Zonele afectate : zonele montane;

Fenomene : intensificări ale vântului;

Mesaj :

MESAJ 2/3

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 septembrie, ora 21:00 – 06 septembrie, ora 09:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: zonele montane

În noaptea de sâmbătă spre duminică (5/6 septembrie) vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte în general cu viteze de 70…80 km/h, iar pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură de peste 90 km/h.

Notă: intensificări ale vântului vor fi local și în regiunile estice în general cu viteze de 40…50 km/h.