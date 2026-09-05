ANM a emis mai multe avertizări Cod galben

|Intervalul : 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21;
Zonele afectate : Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat;
Mesaj :
MESAJ 1/3
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 5 septembrie, ora 10 – 5 septembrie, ora 21
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei
Sâmbătă (5 septembrie) în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.