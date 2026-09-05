West Nile în România: 58 de cazuri și 3 decese înregistrate

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 09:48

Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile a crescut la noi în ţară în această vară, sunt 58 de îmbolnăviri și trei decese asociate.

Persoanele care au murit erau în vârstă și sufereau și de alte boli cronice.

Institutul Național de Sănătate Publică precizează că cele mai multe infectări au fost în județul Ilfov și în capitală, unde au fost confirmate 25 de îmbolnăviri.

Medicii avertizează că, deși majoritatea celor infectați nu prezintă simptome, virusul devine periculos pentru vârstnici și pacienții cu boli grave.

Febra bruscă, durerile mari de cap și stările de confuzie sunt semne care impun prezentarea urgentă la spital.

Pentru a preveni înțepăturile, specialiștii recomandă montarea plaselor la ferestre și eliminarea apei care băltește în gospodării.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro