PE pregăteşte noi reguli pentru prevenirea stresului şi hărţuirii la locul de muncă

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 09:49

Membrii Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă din Parlamentului European cer executivului comunitar să elaboreze noi reguli care să-i protejeze pe lucrători împotriva stresului la locul de muncă. Raportul ar urma să ajungă în sesiunea plenară a legislativului european de lunea viitoare.

Petruţa Dinu are detalii: Iniţiatorii demersului propun adoptarea de măsuri pentru combaterea epuizării profesionale, a depresiei, stresului şi hărţuirii şi atrag atenţia că numărul acestor probleme a crescut alarmant în toate ţările europene, fiind amplificate de utilizarea tot mai frecventă a tehnologiilor digitale şi a inteligenţei artificiale la locul de muncă. Angajatorii vor fi obligaţi să interzică violenţa, hărţuirea, intimidarea şi comportamentul discriminatoriu ce subminează demnitatea sau sănătatea fizică şi mentală a lucrătorilor. Ei vor realiza periodic evaluări pentru a analiza volumul excesiv de muncă şi intensitatea ridicată a activităţii şi vor elabora planuri de acţiune cu măsuri concrete. Depresia costă economia Uniunii Europene peste 100 de miliarde de euro anual.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro