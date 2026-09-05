Examenul pentru obţinerea permisului de conducere la categoria B ar putea deveni mai rigoros

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 09:55

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere la categoria B ar putea deveni mult mai rigoros. Senatorii au adoptat un proiect de lege care modifică substanţial acest test. Deşi iniţial s-a discutat despre reintroducerea celebrei probe de poligon eliminată cu mai mulţi ani în urmă, parlamentarii au renunţat la idee din cauza că nu mai există infrastructura necesară.

În schimb, au decis ca patru manevre esenţiale să devină obligatorii direct la examenul practic.

Detalii ne oferă Cătălin Purcaru: ”Practic, în timpul traseului, examinatorii vor verifica obligatoriu patru manevre tehnice esenţiale direct în mijlocul traficului sau pe străzi secundare.

Candidaţii vor trebui să demonstreze că ştiu să meargă corect cu spatele, să execute întoarcerea vehiculului, să parcheze lateral, oblic sau perpendicular şi să oprească în deplină siguranţă.

Iniţiatorii susţin că verificarea acestor manevre direct în trafic va asigura o testare mult mai realistă a viitorilor conducători auto. Pe lângă aceste noi manevre introduse pe traseu, accentul va fi pus în continuare pe acordarea de prioritate, respectarea semnului de circulaţie şi a modului în care este gestionată viteza.

Un alt proiect care a trecut tacit de Senat, prevede că staţionarea pe un loc destinat încărcării vehiculelor electrice, cu excepţia inclusiv a celor hybrid plug-in aflate în proces de încărcare, se va sancţiona cu amendă până la 1.000 de lei. Ambele iniţiative vor fi transmise pentru dezbatere şi vot Camerei Deputaţilor, în calitate de efort decizional.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro