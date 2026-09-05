(AUDIO) Peste 500 de copii din familii defavorizate primesc ghiozdane pentru noul an școlar

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 09:28





Peste 500 de copii din medii defavorizate din municipiul Iași primesc astăzi câte un ghiozdan complet echipat.

Evenimentul, ajuns deja la a 17-a ediție, are loc de la ora 11:00, în Parcul Expoziției.

Acțiunea este organizată de Direcția de Asistență Socială Iași.

Directorul instituției, Luminița Munteanu, subliniază importanța acestui demers: ”Astăzi, în Parcul Expoziției, 500 de copii proveniți din familii aflate în dificultate vor primi tradiționalele ghiozdănele cu rechizite, acțiune derulată de Primăria Municipului Iași prin Directia de Asistență Socială, un start, spunem noi, destul de bun pentru începerea noului an școlar. Acțiunea noastră se intitulează ”Copii de nota 10”, suntem alături de ei și bineînțeles că ne dorim ca majoritatea să fie chiar de nota 10. Ghiozdănelul cu rechizite are o valoare de 200 de lei în acest an, este, așa cum spuneam, adresat copiilor proveniți din familiile aflate în dificultate ce sunt în monitorizarea Direcției de Asistență Socială.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO afiș eveniment)