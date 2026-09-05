(AUDIO) Tot mai puțini elevi din Republica Moldova aleg școlile din România. Scădere de peste 60% în ultimul deceniu

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 09:08

Scădere dramatică a numărului de elevi din Republica Moldova care aleg să studieze în România.

În ultimii zece ani, numărul solicitărilor s-a diminuat cu peste 60%, fenomen vizibil inclusiv în județul Iași, un centru educațional tradițional pentru tinerii de peste Prut.

Anul acesta, Inspectoratul Școlar Județean Iași a pus la dispoziție 300 de locuri pentru elevii basarabeni, repartizate în clasele a noua și a zecea.

Cu toate acestea, au fost depuse doar 100 de dosare.

Situația actuală este complet diferită față de cea din trecut, după cum declară inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Sergiu Enea: ”Trendul este unul negativ în sensul decăderei numărului acestor elevi, chiar dacă noi am asigurat în județul Iași un număr mare, peste 100 de locuri pentru clasele a IX-a și peste 200 pentru clasele a X-a. Am avut sub 100 de dosare admise în județul Iași, cei mai mulți elevi care au venit în municipiu, au fost 8 la Colegiul Economic-Administrativ. Este un trend de scădere la nivel de țară, dacă acum câțiva ani vorbeam de 700-800 până la 1000 mai de mult de dosare de admitere, în acest an am avut sub 400.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)