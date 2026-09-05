(AUDIO) Două obiective culturale din Iași vor fi reabilitate cu fonduri transfrontaliere

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2026, 11:18

Muzeul „Negruzzi” din Trifești – județul Iași și Casa cu Turn – Muzeul „Sadoveanu” din municipiul reședință vor intra în programe de consolidare.

Cele două imobile vor fi reabilitate cu ajutorul programelor transfrontaliere România – Republica Moldova, a anunțat președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Reabilitarea Casei „Negruzzi” ar costa 5,3 milioane de lei iar Casa cu Turn – Muzeul „Sadoveanu” este un proiect cu o valoare ce depășește 9,5 milioane de lei.

Costel Alexe: ”În momentul de față avem ”Negruzzi” și Casa cu Turn cu finanțare de la BRCT care sper să decurgă cât se poate de repede lucrările de restaurare și reabilitare pentru că nu sunt proiecte foarte mari. E adevărat, sunt monumente și trebuie să fie o atenție sporită acordată acolo, iar în ultima perioadă, după cum bine știți, vestea cea mai bună pentru județul Iași este dreptul de preemțiune pe care Consiliul Județean și l-a exercitat în ședință pentru achiziționare imobilului ”Vama Veche”.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)