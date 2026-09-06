(AUDIO) Școlile din Iași, blocate de probleme administrative și lipsa banilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 09:30 / actualizat: 6 septembrie 2026, 12:04

Problemele administrative și lipsa banilor blochează modernizarea școlilor din județul Iași și în acest nou an școlar.

Școlile din Iași, blocate de probleme administrative și lipsa banilor

În timp ce unele localități au găsit soluții, în altele elevii vor folosi în continuare grupurile sanitare din curte.

Situația cea mai complicată este în localitatea Andrieșeni. Aici, mutarea toaletelor în interiorul unității de învățământ este blocată de un litigiu de proprietate, după cum explică inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Sergiu Enea.

La Tansa și Țibana primăriile nu dispun de fondurile financiare necesare pentru a construi grupuri sanitare moderne în incinta școlilor.

La Popricani, însă, autoritățile au reușit să rezolve problema. În prezent se lucrează la ultimele finisaje, iar noile grupuri sanitare din interiorul școlii vor deveni complet funcționale începând de săptămâna viitoare.

Inspectorul general adjunct al ISJ Iași, Sergiu Enea: Dacă anul trecut am avut 5 UAT-uri în județ care aveau această problemă, acum mai avem doar 4, acestea sunt Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana, cu 5 astfel de grupuri. La Popricani, vorbim de fapt de școala gimnazială, Vânători, problema este în curs de rezolvare, pentru că există în curtea școlii un grup modern făcut, dar trebuia să fie cumva legat de școală, astfel încât elevi să nu circule în spațiul exterior, în aer liber. La Andrieșeni sunt două situații, acolo este un litigiu de proprietate și nu se poate face acum nimic, în timp ce la Țibana și la Tansa vorbim de lipsă de fonduri.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)