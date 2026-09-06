Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Școlile din Iași, blocate de probleme administrative și lipsa banilor

(AUDIO) Școlile din Iași, blocate de probleme administrative și lipsa banilor

(AUDIO) Școlile din Iași, blocate de probleme administrative și lipsa banilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2026, 09:30 / actualizat: 6 septembrie 2026, 12:04

Problemele administrative și lipsa banilor blochează modernizarea școlilor din județul Iași și în acest nou an școlar.

Școlile din Iași, blocate de probleme administrative și lipsa banilor

În timp ce unele localități au găsit soluții, în altele elevii vor folosi în continuare grupurile sanitare din curte.

Situația cea mai complicată este în localitatea Andrieșeni. Aici, mutarea toaletelor în interiorul unității de învățământ este blocată de un litigiu de proprietate, după cum explică inspectorul general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Sergiu Enea.

La Tansa și Țibana primăriile nu dispun de fondurile financiare necesare pentru a construi grupuri sanitare moderne în incinta școlilor.

La Popricani, însă, autoritățile au reușit să rezolve problema. În prezent se lucrează la ultimele finisaje, iar noile grupuri sanitare din interiorul școlii vor deveni complet funcționale începând de săptămâna viitoare.

Inspectorul general adjunct al ISJ Iași, Sergiu Enea: Dacă anul trecut am avut 5 UAT-uri în județ care aveau această problemă, acum mai avem doar 4, acestea sunt Andrieșeni, Popricani, Tansa și Țibana, cu 5 astfel de grupuri. La Popricani, vorbim de fapt de școala gimnazială, Vânători, problema este în curs de rezolvare, pentru că există în curtea școlii un grup modern făcut, dar trebuia să fie cumva legat de școală, astfel încât elevi să nu circule în spațiul exterior, în aer liber. La Andrieșeni sunt două situații, acolo este un litigiu de proprietate și nu se poate face acum nimic, în timp ce la Țibana și la Tansa vorbim de lipsă de fonduri.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Cutremur de 4,1 pe Richter, produs astăzi dimineaţă în zona seismică Vrancea
Prim plan duminică, 6 septembrie 2026, 10:28

Cutremur de 4,1 pe Richter, produs astăzi dimineaţă în zona seismică Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs, duminică, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la ora 7:04, informează Institutul Naţional...

Cutremur de 4,1 pe Richter, produs astăzi dimineaţă în zona seismică Vrancea
(AUDIO) CTP Iași suplimentează, începând de mâine, numărul mijloacelor de transport pe toate traseele din oraș
Prim plan duminică, 6 septembrie 2026, 10:12

(AUDIO) CTP Iași suplimentează, începând de mâine, numărul mijloacelor de transport pe toate traseele din oraș

Compania de Transport Public Iași suplimentează, începând de mâine, 7 septembrie, numărul mijloacelor de transport pe toate traseele din...

(AUDIO) CTP Iași suplimentează, începând de mâine, numărul mijloacelor de transport pe toate traseele din oraș
Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației
Prim plan duminică, 6 septembrie 2026, 09:50

Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației

Nodul Rutier Bacău Nord, care face legătura între Autostrada A7 și varianta ocolitoare a municipiului, a fost deschis, ieri, circulației....

Nodul Rutier Bacău Nord a fost deschis circulației
(AUDIO) Criza de personal din învățământul ieșean se va resimți la începutul noului an școlar
Prim plan duminică, 6 septembrie 2026, 09:38

(AUDIO) Criza de personal din învățământul ieșean se va resimți la începutul noului an școlar

Inspectoratul Școlar Județean nu a reușit să acopere în totalitate catedrele libere, cele mai mari probleme fiind înregistrate la liceele...

(AUDIO) Criza de personal din învățământul ieșean se va resimți la începutul noului an școlar
Prim plan sâmbătă, 5 septembrie 2026, 11:31

(AUDIO) Lucrări de reabilitare în 28 de clădiri școlare din județul Iași. Unde învață elevii relocați

28 de clădiri din județul Iași, în care se desfășoară activități didactice, sunt în diferite etape de reabilitare. Inspectorul general al...

(AUDIO) Lucrări de reabilitare în 28 de clădiri școlare din județul Iași. Unde învață elevii relocați
Prim plan sâmbătă, 5 septembrie 2026, 10:57

(AUDIO) 1.200 de elevi, afectați de suspendarea unor cercuri la Palatul Copiilor din Iași

7 cercuri au fost suspendate la Palatul Copiilor din Iași, în urma reducerilor bugetare pentru acest an școlar. Directorul instituției, Ana Hegy,...

(AUDIO) 1.200 de elevi, afectați de suspendarea unor cercuri la Palatul Copiilor din Iași
Prim plan sâmbătă, 5 septembrie 2026, 10:22

ANM a emis mai multe avertizări Cod galben

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 05-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 5 septembrie,...

ANM a emis mai multe avertizări Cod galben
Prim plan sâmbătă, 5 septembrie 2026, 09:52

Noul an şcolar aduce câteva schimbări

Anul şcolar care începe luni aduce o serie de noutăţi şi schimbări. În ceea ce priveşte învăţământul primar şi gimnazial, încep să...

Noul an şcolar aduce câteva schimbări