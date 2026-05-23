INHGA: Cod galben de inundaţii pe râuri din județele Iași, Vaslui şi Neamţ, până duminică dimineaţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 12:27

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, astăzi, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până duminică dimineaţa, pe râuri din trei judeţe.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 23 mai, ora 12:00 – 24 mai, ora 09:00, se pot produce creşteri de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Băceşti – amonte S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui, Iaşi şi Neamţ).

Totodată, se ridică începând cu data de 23 mai, ora 12:00, Atenţionarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională ‘Apele Române’, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A, Administraţiile Bazinale de Apă: Mureş, Olt, Buzău-Ialomiţa, Siret şi Prut-Bârlad. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)