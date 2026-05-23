(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 10:42

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Noaptea Muzeelor” va fi marcată prin expoziții, ateliere interactive, demonstrații și experiențe multimedia.

În Sala Pașilor Pierduți, Muzeul de Fizică va organiza, în intervalul orar 18:00 – 24:00, o serie de experimente din domeniul fizicii termodinamice, optice și al fizicii atomului.

De asemenea, la Facultatea de Geologie vor putea fi văzute peste 20 de mii de exponate, inclusiv o colecție de roci, minerale și fosile achiziționată în anul 1888 de omul de știință Grigore Cobălcescu.

În același interval orar va fi deschis și Observatorul Astronomic din Copou, precum și Muzeul Universității, unde publicul va putea descoperi vestigii ale siturilor arheologice din Hosești, județul Neamț și Cucuteni, județul Iași, a precizat rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu Maha.

Liviu Maha: Pe de o parte, este vorba de Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. E vorba atât de ceea ce înseamnă istoria universității ca instituție de învățământ superior, încă de la înființare, dar și de colecția de arheologie Cucuteni, deci e un etaj dedicat acestui domeniu, al arheologiei și civilizației Cucuteni. Sunt facultăți care au mai multe colecții: e vorba de Muzeul Facultății de Biologie, Muzeul Facultății de Fizică, de colecția de minerale, respectiv colecția de paleontologie, deci la Facultatea de Geografie și Geologie, și de Observatorul Astronomic. Toate aceste structuri au organizat mai multe evenimente în intervalul 18-24.

