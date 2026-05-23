Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 10:42

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Noaptea Muzeelor” va fi marcată prin expoziții, ateliere interactive, demonstrații și experiențe multimedia.

În Sala Pașilor Pierduți, Muzeul de Fizică va organiza, în intervalul orar 18:00 – 24:00, o serie de experimente din domeniul fizicii termodinamice, optice și al fizicii atomului.

De asemenea, la Facultatea de Geologie vor putea fi văzute peste 20 de mii de exponate, inclusiv o colecție de roci, minerale și fosile achiziționată în anul 1888 de omul de știință Grigore Cobălcescu.

În același interval orar va fi deschis și Observatorul Astronomic din Copou, precum și Muzeul Universității, unde publicul va putea descoperi vestigii ale siturilor arheologice din Hosești, județul Neamț și Cucuteni, județul Iași, a precizat rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu Maha.

Liviu Maha: Pe de o parte, este vorba de Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”. E vorba atât de ceea ce înseamnă istoria universității ca instituție de învățământ superior, încă de la înființare, dar și de colecția de arheologie Cucuteni, deci e un etaj dedicat acestui domeniu, al arheologiei și civilizației Cucuteni. Sunt facultăți care au mai multe colecții: e vorba de Muzeul Facultății de Biologie, Muzeul Facultății de Fizică, de colecția de minerale, respectiv colecția de paleontologie, deci la Facultatea de Geografie și Geologie, și de Observatorul Astronomic. Toate aceste structuri au organizat mai multe evenimente în intervalul 18-24.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Facebook UAIC)

Etichete:
NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:15

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași

Evenimentul european „Noaptea Muzeelor” va fi sărbătorit în acest an pe 23 mai 2026, prilej cu care instituțiile muzeale și culturale își...

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:10

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 10:26

Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Fundația Ana – Inimă de Copil organizează luni, 25 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, cea...

Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava
(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 09:01

(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii

Voluntarii Festivalului „Inimo” organizează, astăzi, un marș pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară –...

(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 09:01

Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași

Municipiul Iași a fost afectat, azi-noapte, de o ploaie care a provocat acumulări semnificative de apă pe mai multe artere importante din oraș,...

Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:35

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani

În tradiția ultimilor ani, Muzeul Județean Botoșani va lua parte și la ediția curentă a evenimentului cultural național „Noaptea...

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:25

Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi

Un autoturism în care se aflau doi minori de 16 ani şi conducătorul auto în vârstă de 20 de ani s-a prăbuşit, vineri seară, într-o...

Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:20

Focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din RD Congo

Republica Democrată Congo a anunţat că focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din est, afectate de conflicte, după ce Organizaţia...

Focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din RD Congo