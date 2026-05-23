Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 09:01

Municipiul Iași a fost afectat, azi-noapte, de o ploaie care a provocat acumulări semnificative de apă pe mai multe artere importante din oraș, atât din zona centrală, cât și de la periferie.

Traficul a fost îngreunat pe bulevardele Ferdinand, Poitiers, în zona Zimbru, Podu Roșu, Smârdan, precum și în dreptul pasajului Frumoasa.

De asemenea, în mai multe localități din județul Iași, pompierii au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei din locuințe și curți. Aceștia au acționat în comunele Ungheni, Holboca, Ciurea și Mirolslava.

Ieșenii au fost avertizați inclusiv prin mesaj RO-ALERT de producerea unor fenomene meteo extreme.