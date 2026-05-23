Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi

Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi

Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 08:25

Un autoturism în care se aflau doi minori de 16 ani şi conducătorul auto în vârstă de 20 de ani s-a prăbuşit, vineri seară, într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri, în zona centurii Brateş din municipiul Galaţi, informează ISU Galaţi.

‘În această seară, echipajele de intervenţie ale ISU Galaţi au fost solicitate să intervină în urma producerii unui accident rutier pe raza municipiului Galaţi, în zona centurii Brateş. Un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă şi a căzut într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri. În autovehicul se aflau doi minori, ambii în vârstă de 16 ani, precum şi conducătorul auto, în vârstă de 20 de ani’, a transmis ISU Galaţi.

La locul accidentului au intervenit de urgenţă două ambulanţe de tip C şi o ambulanţă de tip B din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, două autospeciale de intervenţie şi o autospecială de descarcerare.

‘Intervenţia salvatorilor s-a desfăşurat contracronometru, victimele fiind extrase din autoturism în aproximativ 10 minute de la sosirea echipajelor operative. Toate cele trei victime au fost găsite conştiente, au primit îngrijiri medicale la faţa locului şi au fost transportate ulterior la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate’, precizează ISU Galaţi.

Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost realizat automat de către autoturism, prin funcţia de alertare în caz de accident. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:15

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași

Evenimentul european „Noaptea Muzeelor” va fi sărbătorit în acest an pe 23 mai 2026, prilej cu care instituțiile muzeale și culturale își...

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:10

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 10:42

(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Noaptea Muzeelor” va fi marcată prin expoziții, ateliere interactive, demonstrații și...

(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 10:26

Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Fundația Ana – Inimă de Copil organizează luni, 25 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, cea...

Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 09:01

(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii

Voluntarii Festivalului „Inimo” organizează, astăzi, un marș pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară –...

(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 09:01

Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași

Municipiul Iași a fost afectat, azi-noapte, de o ploaie care a provocat acumulări semnificative de apă pe mai multe artere importante din oraș,...

Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:35

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani

În tradiția ultimilor ani, Muzeul Județean Botoșani va lua parte și la ediția curentă a evenimentului cultural național „Noaptea...

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:20

Focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din RD Congo

Republica Democrată Congo a anunţat că focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din est, afectate de conflicte, după ce Organizaţia...

Focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din RD Congo