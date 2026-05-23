Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 08:25

Un autoturism în care se aflau doi minori de 16 ani şi conducătorul auto în vârstă de 20 de ani s-a prăbuşit, vineri seară, într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri, în zona centurii Brateş din municipiul Galaţi, informează ISU Galaţi.

‘În această seară, echipajele de intervenţie ale ISU Galaţi au fost solicitate să intervină în urma producerii unui accident rutier pe raza municipiului Galaţi, în zona centurii Brateş. Un autoturism în care se aflau trei persoane a părăsit partea carosabilă şi a căzut într-o prăpastie cu o adâncime de aproximativ 15 metri. În autovehicul se aflau doi minori, ambii în vârstă de 16 ani, precum şi conducătorul auto, în vârstă de 20 de ani’, a transmis ISU Galaţi.

La locul accidentului au intervenit de urgenţă două ambulanţe de tip C şi o ambulanţă de tip B din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, două autospeciale de intervenţie şi o autospecială de descarcerare.

‘Intervenţia salvatorilor s-a desfăşurat contracronometru, victimele fiind extrase din autoturism în aproximativ 10 minute de la sosirea echipajelor operative. Toate cele trei victime au fost găsite conştiente, au primit îngrijiri medicale la faţa locului şi au fost transportate ulterior la spital pentru investigaţii şi tratament de specialitate’, precizează ISU Galaţi.

Apelul la numărul unic de urgenţă 112 a fost realizat automat de către autoturism, prin funcţia de alertare în caz de accident. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)