(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 09:01 / actualizat: 23 mai 2026, 10:55

Voluntarii Festivalului „Inimo” organizează, astăzi, un marș pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii.

Inițiatorul evenimentului, preotul Dan Damaschin, a precizat că marșul este premergător acțiunii de strângere de fonduri în vederea achiziționării, în toamnă, de rechizite necesare copiilor din medii defavorizate.

La nivel național, Asociația „Glasul Vieții” a identificat peste 10.500 de copii care provin din medii vulnerabile și sunt în situații de risc.

Preotul Dan Damaschin, fondatorul Asociației: Pe 23 mai, la ora 17, Dealul Copoului se va umple de bucurie, de emoție și de viață, pentru că voluntarii care fac parte din echipa de la Glasul Vieții, dar și sutele de tineri de toate vârstele, voluntarii Inimo, se adună să facă cunoscut faptul că începe vara, iar vara este despre soare, despre libertatea de a te odihni, dar și de a fi cool, să faci fapte bune. Așa au gândit voluntarii noștri că, în vara aceasta, fiecare om, fiecare ieșean, fiecare român și poate chiar european, care trece pe aici, trebuie neapărat să fie la modă și să se laude cu o faptă bună.

