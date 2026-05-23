Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Fundația Ana – Inimă de Copil: Copiii pe primul loc – ediția a IV-a, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 10:26

Fundația Ana – Inimă de Copil organizează luni, 25 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, cea de-a IV-a ediție a evenimentului „Copiii pe Primul Loc”, un proiect dedicat recunoașterii performanței școlare și promovării excelenței în educație.

În cadrul evenimentului vor fi premiați elevii suceveni care au obținut locurile I, II și III la Olimpiadele Naționale, în anul școlar 2025 – 2026. Totodată, vor primi distincții și câteva zeci de profesori care au coordonat elevii premiați, în semn de recunoaștere pentru implicarea, munca și contribuția adusă în pregătirea olimpicilor.

Evenimentul a devenit deja o tradiție în județul Suceava. Prima ediție a avut loc în anul 2023, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, cea de-a doua ediție s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, iar cea de-a treia ediție a fost organizată la Centrul Cultural din Vicovu de Jos.

Până în prezent, în cadrul celor trei ediții anterioare, Fundația Ana – Inimă de Copil a premiat sute de elevi olimpici și sute de profesori din județul Suceava, într-un demers care își propune să aducă în prim-plan valorile autentice și performanța obținută prin muncă și perseverență.

Anul trecut, peste 500 de invitați au participat la evenimentul organizat la Centrul Cultural “Sofia Vicoveanca” Vicovu de Jos, iar 155 de elevi olimpici și 81 de profesori și directori au fost premiați pentru rezultatele excepționale obținute la nivel național.

„Continuăm acest proiect pentru că performanța trebuie recunoscută, susținută și respectată. Acești copii
nu au ajuns aici întâmplător. În spatele fiecărei medalii și fiecărui premiu există sacrificii, disciplină, muncă și oameni care au ales să creadă în educație”, a declarat Larisa Blanari, reprezentant al Fundației Ana – Inimă de Copil.

Premiile vor fi oferite de Larisa Blanari, iar prezentatoarea evenimentului va fi jurnalista Raluca Bercea. Evenimentul festiv va fi completat de un program artistic special, susținut de tineri talentați care au
impresionat publicul prin prestațiile lor atât în țară, cât și în străinătate:
• Omnia Ballet
• Grupul folk D.O.R., coordonat de profesor Cristian Ilie Doboș
• Iosep Nicholas Grigore

Intrarea este liberă.

Prin acest proiect, Fundația Ana – Inimă de Copil continuă să fie alături de copiii care aleg munca în locul
scurtăturilor, disciplina în locul renunțării și performanța construită pas cu pas, prin efort și seriozitate. Pentru că acești copii merită nu doar aplauze, ci și respect, susținere și recunoaștere publică.

Etichete:
NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:15

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași

Evenimentul european „Noaptea Muzeelor” va fi sărbătorit în acest an pe 23 mai 2026, prilej cu care instituțiile muzeale și culturale își...

NOAPTEA MUZEELOR – Opera „Cap de copil” semnată de Constantin Brâncuși la Palatul Culturii din Iași
Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 12:10

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească

Ateneul Național din Iași invită publicul și vizitatorii orașului să celebreze cultura și arta în cadrul evenimentului european „Noaptea...

Noaptea Muzeelor la Ateneul Național din Iași și CIAC – Baia Turcească
(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 10:42

(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, „Noaptea Muzeelor” va fi marcată prin expoziții, ateliere interactive, demonstrații și...

(AUDIO) Iași: Noaptea Muzeelor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 09:01

(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii

Voluntarii Festivalului „Inimo” organizează, astăzi, un marș pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară –...

(AUDIO) Marşul „Inimo” pe traseul Parcul Expoziției – Biblioteca Centrală Universitară – Palatul Culturii
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 09:01

Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași

Municipiul Iași a fost afectat, azi-noapte, de o ploaie care a provocat acumulări semnificative de apă pe mai multe artere importante din oraș,...

Ploaia torențială de azi-noapte a inundat mai multe artere importante din municipiul Iași
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:35

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani

În tradiția ultimilor ani, Muzeul Județean Botoșani va lua parte și la ediția curentă a evenimentului cultural național „Noaptea...

„Noaptea Muzeelor” 2026 la Muzeul Județean Botoșani
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:25

Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi

Un autoturism în care se aflau doi minori de 16 ani şi conducătorul auto în vârstă de 20 de ani s-a prăbuşit, vineri seară, într-o...

Galaţi: Maşină prăbuşită într-o prăpastie de 15 metri; doi minori şi şoferul, răniţi
Prim plan sâmbătă, 23 mai 2026, 08:20

Focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din RD Congo

Republica Democrată Congo a anunţat că focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din est, afectate de conflicte, după ce Organizaţia...

Focarul de Ebola s-a extins în mai multe provincii din RD Congo