Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: NOAPTEA MUZEELOR, ediția a XXII-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 mai 2026, 12:26

Inițiat în anul 2005 sub egida Consiliului Europei și coordonat la nivel european de Rețeaua Europeană a Organizațiilor Muzeale (NEMO), evenimentul NOAPTEA MUZEELOR ajunge în acest an la cea de-a XXII-a ediție, având ca temă centrală „Muzeele unesc o lume divizată”.

Pe 23 mai 2026, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să redescopere patrimoniul cultural și artistic printr-un program divers, desfășurat în spațiile muzeale reprezentative ale instituției.

„Muzeele își reafirmă și prin acest eveniment rolul fundamental de catalizatori sociali, devenind spații de dialog care construiesc punți de înțelegere, acolo unde societatea tinde să se dividă”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

La Palatul Culturii din Iași, în intervalul 18.00 – 22.00, vizitatorii se vor putea delecta cu farmecul impresionantului Hol de Onoare cu vitralii cu scene istorice. Circuitul continuă cu monumentala Sală a Voievozilor, unde galeria conducătorilor românilor, de la Decebal până la Carol al II-lea, este completată de simbolicul „Arbore istoric”, dominat de figura regelui Ferdinand I Intregitorul. Publicul va putea descoperi și Sala Henri Coandă, fosta Sală a Curții cu Juri, cu stucaturile sale inspirate de Westminster Hall și realizate de Emil Wilhelm August Becker, folosind inovatorul material „bois-ciment” inventat de Henri Coandă.

Pe lângă aceste Săli reprezentative, publicul va putea admira minunata sculptură „Cap de copil”, una dintre cele mai valoroase creații ale marelui artist Constantin Brâncuși, prezentată în premieră la Iași, sub genericul „Brâncuși la Palat”, în Sala Tezaur a Muzeului de Artă.

Totodată, în Holul Muzeului de Artă va rula lucrarea de artă contemporană a artistului Florin Grigoraș, „A Virtual Museum III by FLORIAN”, un slide show digital conceput special pentru acest eveniment.

Accesul în Palatul Culturii se face în baza unui bilet de 20 lei achiziționat de la Casa de bilete, online (Muzeu.ro) sau de la automatul de bilete din holul de la intrare. Cu acest bilet se vor putea vizita și expozițiile organizate în cadrul proiectului Romanian Creative Week 2026.

Programul artistic al serii include spectacolul literar-muzical-coregrafic „Reverie de mai” organizat de Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, în Sala „Ștefan Procopiu”, cu începere de la ora 16.00. Din program: Momente de teatru, îndrumător prof. Ana Hegyi, prof. Nicolae Ionescu; Canto și muzică de cameră, îndrumător prof. dr. Veaceslav Bînzari; Cvartetul de saxofon „C.N.A.O.B SAX GROUP”, îndrumător prof. dr. Alexandru Huțanu; Momente de balet și dans, îndrumător: prof. Rodica Fălișteanu. Prezintă: prof. Carmen Zaharia-Danicov. Coordonator: dr. ing. Monica Nănescu, Șef Muzeul „Ștefan Procopiu”. Accesul la acest program artistic va fi gratuit.

De asemenea, invităm publicul și la celelalte muzee care vor putea fi vizitate gratuit, după cum urmează:

Muzeul Unirii (orele 15.00 – 21.30, ora de intrare a ultimului vizitator): vizitarea expoziției de bază a muzeului, a expoziției de pictură „Tăcerea dintre chipuri”, semnată de artistul ieșean Sebastian Frost, precum și a proiectelor din cadrul Romanian Creative Week 2026.

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (orele 15.00 – 21.30, ora de intrare a ultimului vizitator): ora 17.00 – evenimentul muzical „Seri albastre”, un recital de canto susținut de masteranzi ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale – Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, clasa conf. univ. dr. Cătălina Chelaru. Interpretează: Robert Daniel Damian -bas, anul II; Maria Vamanu – soprană, anul I; Maria Emilia Mantea – soprană, anul III; Nicolas Rotaru – contratenor, anul III, acompaniați la pian de prof. univ. habil. Cezara Petrescu și prof. asociat Andreea Moroșanu. Programul include pagini de referință din literatura muzicală românească și universală.

Muzeul „Poni-Cernătescu” (orele 15.00 – 21.30, ora de intrare a ultimului vizitator): vizitarea expoziției de bază a muzeului.

Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa ( orele 15.00 – 21.30, ora de intrare a ultimului vizitator): evenimentul „Ruginoasa, filă de poveste” dedicat valorilor istorice și culturale ale perioadei moderne. Vizitatorii vor putea admira piese aparținând familiei Cuza, comenzi speciale de mobilier realizate la Paris în anul 1863 și alte obiecte de patrimoniu deosebit de valoroase, alături de expoziția permanentă a muzeului.

Vă așteptăm cu drag la cea de-a XXII-a ediție a evenimentului NOAPTEA MUZEELOR!