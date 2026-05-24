Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Zece oferte pentru al doilea parc fotovoltaic de la Aeroportul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 mai 2026, 09:50

Zece oferte au fost depuse pentru construirea celui de-al doilea parc fotovoltaic la Aeroportul Internațional Iași.

Acesta ar urma să aibă o capacitate de 4,5 megawați, de patru ori mai mare decât primul.

În total, vor produce aproximativ 5,5 megawați.

Directorul aeroportului Iași, Romeo Vatră, a explicat că proiectul prevede, totodată, construirea unei unități de stocare de 5 megawați.

Astfel, autonomia energetică a aeroportului va fi de aproximativ 95%.

Romeo Vatră: Ne așteptăm ca acest parc să fie finalizat anul viitor. Vorbim de al doilea parc fotovoltaic, care are peste 4,5 megawați. Este de 4 ori mai mare decât primul parc pe care îl avem deja funcțional din toamna lui 2023. Suntem încrezători că, odată cu intrarea în funcțiune a acestui parc, care are și unități de stocare de aproximativ 5 megawați, să reducem foarte mult costurile cu energia electrică, să ne îndreptăm spre ținta noastră de a fi independenți energetic.

Reporter: Indepedența energetică în ce proporție va fi realizată?

Romeo VatrăEu estimez că peste 95%.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

