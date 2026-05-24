Neamţ: Doi tineri, răniţi în urma unui accident rutier în care au fost implicate cinci maşini

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 mai 2026, 10:29

Doi tineri au fost răniţi în urma unui accident rutier produs, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe raza oraşului Târgu Neamţ, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Potrivit oficialilor IPJ, în accident au fost implicate cinci maşini, victimele aflându-se într-un autoturism care a făcut o manevră de virare la stânga fără a se asigura şi care a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule, care la rândul lui a fost proiectat în trei maşini parcate.

‘În urma verificărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 21 de ani, din aceeaşi localitate (n.r. – Târgu Neamţ), conducea un autoturism pe bulevardul Ştefan cel Mare, din oraşul Târgu-Neamţ, la efectuarea unui viraj la stânga, nu s-ar fi asigurat corespunzător, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care se deplasa din sens opus şi pe care l-ar fi proiectat în alte 3 autoturisme parcate. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului autoturismului şi a unui tânăr de 26 de ani, pasager în autoturism, ambii fiind transportaţi la o unitate medicală’, au precizat oficialii IPJ.

Poliţiştii efectuează în acest caz cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. (Agerpres/ FOTO Poliția Neamț)