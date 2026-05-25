ANAT: Reducerea valorii voucherelor de vacanţă şi scăderea puterii de cumpărare temperează rezervările pentru Rusalii

Publicat de Andreea Drilea, 25 mai 2026, 10:35

Reducerea valorii voucherelor de vacanţă şi scăderea puterii de cumpărare au determinat turiştii să amâne rezervările pentru minivacanţa de Rusalii şi 1 iunie, astfel că nivelul este în prezent uşor inferior celui din 2025, deşi operatorii din turism estimează o creştere a cererii pe fondul ofertelor last minute, susţine Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

‘După Paşti şi 1 Mai, urmează acum perioada de 1 Iunie, începutul verii calendaristice, care se suprapune şi cu minivacanţa de Rusalii, iar interesul pentru rezervări este ridicat. Totuşi, faţă de ultimii doi ani, minivacanţa de Rusalii cade cu 1-3 săptămâni mai devreme, ceea ce face ca rezervările să fie ceva mai timide anul acesta. Se resimte în continuare impactul reducerii voucherelor de vacanţă la jumătate, dar şi scăderea puterii de cumpărare. Toate acestea au schimbat comportamentul turiştilor: Dacă în anii trecuţi vacanţele erau cumpărate din timp, prin înscrieri timpurii, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării’, a declarat Adrian Voican, citat în comunicat.

Potrivit acestuia, operatorii din turism, agenţiile şi hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăţi prin oferte speciale.

‘S-au lansat oferte în care familiile beneficiază de gratuităţi pentru cei mici, iar unele pachetele turistice sunt completate cu servicii suplimentare. Există si oferte de tip ‘plăteşti 3 şi stai 4 nopţi’ sau alte reduceri last minute. Mulţi turişti aleg şi zonele de munte sau destinaţii în zonele de deal şi vie din Prahova sau Buzău, unde sunt organizate tabere, festivaluri şi activităţi în aer liber. În acest moment, gradul de ocupare pentru vacanţa care urmează e dificil de estimat, deoarece deciziile de rezervare se iau în ultimele zile şi depind atât de prognoza meteo, cât şi de resursele financiare disponibile. Pe ultima sută de metri, mulţi români apelează inclusiv la carduri de cumpărături cu plata în rate pentru a-şi putea achiziţiona vacanţele dorite’, a adăugat acesta.

Ofertele pe Riviera Românească de Rusalii pornesc de la 47 lei/noapte iar printre cele mai căutate destinaţii sunt staţiunile Eforie Nord, Mamaia şi Neptun – Olimp. Pe zona balneo, turiştii sunt interesaţi de Călimăneşti-Căciulata, Băile Felix şi Băile Herculane, la munte merg către Valea Prahovei, Poiana Braşov şi Bucovina iar în Delta Dunării către Sulina, Sfântu Gheorghe şi Crişan. Sunt de interes şi oraşe precum Braşov, Cluj-Napoca şi Timişoara.

‘O tendinţă clară în comportamentul de consum este orientarea către confort şi servicii superioare. Peste 65% dintre turiştii români au ales unităţi de cazare de 4 şi 5 stele, preferând hotelurile care oferă un pachet complet de experienţe: de la acces la facilităţi cu ape termale, zone de wellness şi spa, până la programe de divertisment cu muzică live şi activităţi dedicate copiilor. Durata medie a sejurului a rămas constantă la 3 nopţi, atât pentru zona de litoral cât şi pentru munte’, menţionează sursa citată.

Adrian Voican este şi preşedinte BIBI Group4Travel, specializat în vacanţe autohtone. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro