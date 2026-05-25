Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – despre Industria de gaming din România. Invitați: Cătălin Marcu și Andrei Istrate

Publicat de cristinaspinu, 25 mai 2026, 16:51



Industria de gaming din România a atins o cifră de afaceri de peste 343 de milioane de euro și se află într-o etapă de transformare. Provocările actuale includ adaptarea la noile tehnologii, atragerea tinerelor talente și necesitatea tranziției către producția de jocuri proprii, pentru a concura pe piața globală.

Studiourile din România sunt cunoscute în special pentru munca de suport, iar tranziția industriei locale către crearea de jocuri originale este dificilă, accesul la finanțare reprezentând o provocare majoră pentru echipele mici.

Din păcate, România este și una dintre puținele tări din Europa care nu beneficiază de niciun suport educațional specializat pe dezvoltarea de jocuri. Marea majoritate a celor care lucrează în industrie sunt autodidacți.

Invitații Cristinei Spînu la Conexiuni Autentice sunt doi importanți promotori ai industriei de gaming din România.

Cătălin Marcu, un antreprenor ieșean cu rezultate remarcabile în domeniu, cu ani buni de experiență în industria de gaming, dintre care 10 ani la Mobility Games, unul dintre cele mai importante studiouri independente de gaming din România, care a ajuns să dezvolte proiecte de milioane de euro.

Andrei Istrate, un om care și-a dedicat ultimii ani dezvoltării industriei prin proiecte importante – Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri (RGDA), GameLab, GameDev Academy, Echo School sau GameDev Podcast.