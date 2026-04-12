Masa de Paşte din acest an costă mai mult decât cea de anul trecut

Publicat de Andreea Drilea, 12 aprilie 2026, 07:37 / actualizat: 12 aprilie 2026, 8:55

Masa de Paşte din acest an costă sensibil mai mult decât cea de anul trecut, datele statistice arătând preţuri mai mari la mai multe categorii de produse.

Iulian Olescu relatează: Datele oficiale arată creşteri consistente de preţuri pentru produsele tradiţionale. La cacao avem o creştere de preţ cu peste 46% într-un an, la ciocolată – cu aproape 30%, iar la ouă – cu peste 14%. Şi produsele de bază sunt mai scumpe: pâinea – cu peste 10%, carnea de miel – cu aproape 9%, iar cozonacul – cu peste 15 procente. Şi preţul vinului a urcat cu circa 7%, iar al brânzei de vacă telemea – cu mai mult de 6%. În aceste condiţii, costul total al mesei de sărbători a crescut puternic faţă de anul trecut.

Constantin Rudniţchi, analist economic: România n-a reuşit să ducă inflaţia mai jos de 10%, să zicem, aşa, rotund. Mai rău este că nu ştim ce urmează, pentru că avem această incertitudine care vine din Orientul Mijlociu, legată tot de preţuri, care pleacă de la criza energetică sau de la preţul de materii prime energetice şi ar putea să ajungă în foarte multe produse. Deci riscăm să fim în faţa unui nou val de creştere a preţurilor.

Reporter: Trebuie precizat că datele statistice se referă la luna februarie comparativ cu luna corespunzătoare a anului trecut, acestea fiind cele mai recente date disponibile, şi sunt medii, ceea ce înseamnă că scumpirile ar putea fi mai mari în realitate.

