(AUDIO) Consilierii locali votează pe 11 mai bugetul municipiului Iași

Publicat de Andreea Drilea, 2 mai 2026, 08:43

Bugetul municipiului Iași intră, de astăzi, în dezbaterea consilierilor locali.

Aceștia au convenit ca în data de 11 mai să fie supus votului final.

Potrivit primarului Mihai Chirica, bugetul anului trecut a fost cel mai mare din ultimii 35 de ani.

În plus, Direcția de Finanțe Publice a anunțat că vor scădea, cu aproximativ 15 la sută, cotele defalcate din TVA care vor fi alocate Iașului în condițiile în care impozitele pe clădiri au fost majorate cu aproximativ 80 de procente.

Edilul a arătat că bugetul pe anul în curs este de aproximativ 2,8 miliarde lei, iar prioritatea o reprezintă infrastructura rutieră: ”Proiectele sunt cele care vizează în special implementarea rapidă și fără echivoc a fondurilor europene, principala sursă de finanțare a dezvoltării în România în momentul de față. Dar mai avem și alte proiecte în continuare pe care vrem să le ducem la bun sfârșit, cum ar fi Depoul, o serie de pasaje pe care le avem deja începute în reparații capitale și în cele din urmă demararea licitației pentru Sala Polivalentă ”Regina Maria” din Iași și începerea finanțării.”

Potrivit primarului Iașului, Mihai Chirica, pentru proiectele de investiții este rezervată suma de un miliard de lei, mai mare cu 200 de milioane față de fondurile din 2025.

