IGPR -Numărul accidentelor rutiere soldate cu decese şi persoane rănite grav s-a redus în primele 3 luni ale anului

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 09:17

Numărul accidentelor rutiere soldate cu decese şi persoane rănite grav s-a redus în primele 3 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2026, în condiţiile în care poliţiştii au aplicat mult mai multe sancţiuni pentru încălcarea regulilor de circulaţie.

Sorin Croitorescu a consultat datele prezentate astăzi de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi relatează.

Reporter: În primul trimestru s-au înregistrat cu 9% mai puţine decese, cu 1% mai puţine persoane grav rănite, dar şi cu aproape 9% mai puţine accidente. Bilanţul negativ total în acest interval este de 223 de persoane decedate, 546 grav rănite, în urma a aproape 670 de accidente rutiere. Viteza neadaptată sau neregulamentară ocupa al doilea loc în ierarhia primelor 5 cauze ale evenimentelor rutiere grave, dominată în ultimii ani de indisciplina pietonilor. IGPR precizează în context că o treime din cele peste 560 de mii de contravenţii săvârşite de şoferi o reprezintă nerespectarea regimului legal de viteză, motiv pentru care au fost suspendate peste 11.500 de permise auto. Astfel, numărul accidentelor produse pe fondul vitezei a scăzut cu aproape 14%, iar cel al persoanelor decedate cu 43%. De asemenea, prin sistemul de colectare automată a abaterilor privind regimul legal de viteză, poliţiştii au procesat în primul trimestru al anului peste 10.000 de cazuri, mai menţionează Inspectoratul General al Poliţiei Române. 

Rador/FOTO arhivă ISU

