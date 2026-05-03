(AUDIO) Tarifele celor două centre de bătrâni din municipiul Iași au fost actualizate și majorate

Publicat de Andreea Drilea, 3 mai 2026, 09:49

Tarifele celor două centre de bătrâni din municipiul Iași au fost actualizate și majorate cu 10 până la 25 la sută.

Directorul Direcției de Asistență Socială Iași, Luminița Munteanu, a precizat că rămân la același nivel contribuțiile aparținătorilor, statul și Primăria Iași acoperind diferența.

La Căminul „Sfânta Parascheva” din Copou sunt 216 locuri, iar la Căminul „Sfinții împărați Constantin și Elena” din Bucium sunt 179 de locuri.

După majorare, un rezident autonom va plăti 4.000 de lei pe lună, o persoană bolnavă de Alzheimer – 6.500 de lei iar un bătrân netransportabil – 9.000 de lei lunar.

Autoritatea locală suportă între 5 și 25% din costurile de întreținere, a mai precizat Luminița Munteanu: ”Conform legislației în vigoare, instituția are obligația anual să introducă aceste costuri medii lunare, care nu ar trebui confundate cu contribuția beneficiarului. Anul acesta, aceste costurile medii lunare, conform legislațiile, au fost mărite față de anul 2025, contribuția rămânând aceeași, neafectând, practic, partea financiară a beneficiarulului. Acest cost mediu lunar este suportat atât din bugetul local al Primăriei Municipiului Iași, cât și din bugetul național într-o proporție de 20-25%.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

