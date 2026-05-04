Nicuşor Dan: Indiferent ce se întâmplă la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze direcţia occidentală

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 16:46

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni că România îşi va menţine direcţia occidentală, indiferent de rezultatul votului la moţiunea de cenzură programată pentru marţi.

‘O să avem mâine moţiunea, vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcţia occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE şi PNRR’, a afirmat şeful statului, la Erevan, în cadrul unei conferinţe de presă la finalul summitului Comunităţii Politice Europene. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)