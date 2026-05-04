Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 17:17

Sindicatele din educaţie strâng semnături pentru declanşarea grevei generale pe 25 mai.

Consultarea a fost iniţiată întrucât la nemulţumirile provocate de modificările legislative făcute anul trecut, se adaugă acum şi cele cauzate de proiectul noii legi a salarizării, care, în opinia liderilor sindicali, propune salarii incorecte pentru personalul din învăţământul preuniversitar.

În momentul de faţă este în desfăşurare un referendum prin care angajaţii din învăţământ îşi exprimă opţiunea de declanşare sau nu a grevei generale.
-: Propunerea noastră a fost de declanşarea grevei generale în data de 25 mai, precedată de o grevă de avertisment de două ore în data de 18 mai.

Cadrele didactice şi nedidactice îşi menţin nemulţumirea legată de Legea 141, care afectează educaţia. Această lege prevede comasări de şcoli, creşteri de norme didactice, tăieri de burse şi diminuarea tarifului pentru plata cu ora.
-: Nemulţumirile legate de salariu. Avem în special profesori cu studii superioare care au un salariu la nivelul unui angajat de la salubritate. Eu, de exemplu, am studii superioare, mă ocup de tot ceea ce înseamnă resursă umană, salarizare. Am în jur de 4.800, aproape 40 de ani vechime.
-: Nemulţumirea mare, văd că nu se face nimic, dar din contră ne vor răul.

Liderii sindicatelor din educaţie au anunţat că, în cazul în care greva se va desfăşura pe o perioadă mai mare de timp, există posibilitatea ca susţinerea examenelor de evaluare naţională şi bacalaureat să fie afectată. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ arhivă)

