Galaţi: Spitalul Judeţean va fi dotat cu echipamente moderne pentru tratarea pacienţilor cu AVC

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 mai 2026, 17:45

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Galaţi va fi dotat cu echipamente medicale moderne destinate tratării pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale (AVC), după ce Consiliul Judeţean Galaţi a semnat un contract de finanţare cu fonduri europene, în valoare de aproximativ 13,5 milioane de lei.

Proiectul, intitulat ‘Creierul e o prioritate!’, vizează echiparea Unităţii de Primiri Urgenţe şi a Unităţii de Accidente Vasculare Cerebrale Acute din cadrul Secţiei Clinice de Neurologie cu 84 de echipamente medicale de ultimă generaţie.

Am semnat un contract de finanţare cu fonduri europene, în valoare de aproape 13,5 milioane de lei, pentru proiectul ‘Creierul e o prioritate!’, prin care vom dota Unitatea de Primiri Urgenţe şi Unitatea de Accidente Vasculare Cerebrale Acute (AVC) din cadrul Secţiei Clinice de Neurologie a Spitalului Judeţean Galaţi cu 84 de echipamente medicale de ultimă generaţie. Este esenţial ca pacienţii cu AVC să beneficieze, aici, la Galaţi, de îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde. Investiţiile în aparatură medicală specializată realizate de Consiliul Judeţean, precum un angiograf complet echipat şi un aparat de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), vor permite inclusiv oferirea unor proceduri noi pentru pacienţii critici cu AVC, atât în faza acută, cât şi în cea de recuperare’, a transmis, luni, preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea, într-o declaraţie de presă.

Angiograful este un aparat de imagistică de înaltă precizie care permite vizualizarea detaliată a vaselor de sânge. Acest echipament va avea un rol major în diagnosticarea rapidă şi corectă a AVC-urilor şi este dotat cu un software specializat, care ajută medicii să intervină mai repede şi mai eficient, în condiţiile în care fiecare clipă contează.

Aparatul de stimulare magnetică transcraniană (rTMS) înglobează o tehnologie inovatoare pentru tratamentul AVC. Prin intermediul unui câmp magnetic, echipamentul stimulează activitatea neuronală şi contribuie la recâştigarea funcţiilor cerebrale afectate.

Potrivit sursei citate, prin acest proiect vor fi achiziţionate şi alte echipamente importante: Holter EKG cu 12 canale, staţie centrală cu opt monitoare de funcţii vitale, opt paturi ATI complet echipate, aparatură IT, module medicale mobile şi sisteme pentru transportul pacienţilor. (Agerpres/ FOTO