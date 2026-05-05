Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Angajații din cadrul Administrației Apele Române continuă seria protestelor în teritoriu

(AUDIO) Angajații din cadrul Administrației Apele Române continuă seria protestelor în teritoriu

(AUDIO) Angajații din cadrul Administrației Apele Române continuă seria protestelor în teritoriu

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 11:41

Angajații din cadrul Administrației Apele Române continuă seria protestelor în teritoriu. Salariații au pichetat sediile instituției din Iași, Suceava și Vaslui.
Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile cuprinse în noua lege a salarizării, care ar urma să fie introdusă de către Guvern, și care ar elimina pentru personalul acestei instituții sporul de toxicitate și cel de condiții vătămătoare.
Totodată, protestatarii reclamă lipsa de transparență la nivel central care blochează negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă din Administrație.
Mai mult – spun sindicaliștii – angajările sunt blocate în teritoriu, ceea ce poate crea anumite sincope mai ales în intervețiile din teren din situații de urgență.
Vicepreședintele sindicatului național „Mureș” din cadrul Administrației Apele Române, lider al filialei din Iași, Oliver Drăistaru.
Oliver Drăistaru: Măsurile prezentate și transmise în teritoriu sub formă de reforme, acestea duc, în fapt, la slăbirea sistemului de gospodărire a apelor. Noi suntem în proces de negociere a contractului de muncă, un proces care este blocat încă din 2025 din cauza lipsei de transparență și a nerespectării procedurilor legale. Conducerea ANAR-ului, a Administrației Naționale Apele Române, continuă să refuze comunicarea completă și la timp, ceea ce a și declanșat începerea conflictului de muncă. Au fost adoptate mai multe măsuri fără consultarea sindicatelor. Este, totodată, un dezechilibru mare între centru și teritoriu. Creșterile de personal și beneficii sunt doar la cei care ne conduc la București, dar, în schimb, în teritoriu e vorba de reduceri, blocări de promovări și salarii foarte mici. Nu reușim să acaparăm forță de muncă în teritoriu. Sunt afectați în special angajații din teren, cei care intervin în situații de urgență, cei care intervin la poluări, cei de la inundații.
Sindicaliștii poartă, astăzi, negoicieri cu reprezentanții Guvernului, însă aceștia anunță că vor continua seria protestelor, dacă situația nu va fi remediată. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Percheziţii în Vrancea şi Iaşi într-un dosar de delapidare şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii
Prim plan joi, 7 mai 2026, 13:39

Percheziţii în Vrancea şi Iaşi într-un dosar de delapidare şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Vrancea efectuează, joi, mai multe percheziţii în judeţele Vrancea şi...

Percheziţii în Vrancea şi Iaşi într-un dosar de delapidare şi folosire cu rea-credinţă a creditului societăţii
Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american
Prim plan joi, 7 mai 2026, 13:36

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2661 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, astăzi, în raport cu euro şi dolarul american
(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Internațională pentru agricultură regenerativă
Prim plan joi, 7 mai 2026, 13:00

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Internațională pentru agricultură regenerativă

Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România organizează astăzi, la Iași, cea de-a treia ediție a Conferinței...

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Internațională pentru agricultură regenerativă
Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași
Prim plan joi, 7 mai 2026, 12:28

Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași

Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași Organizatorii Rocanotherworld anunță...

Rocanotherworld 2026: primii artiști confirmați – 19-21 iunie 2026, Gramma Wines, Bârnova – Iași
Prim plan joi, 7 mai 2026, 12:26

Astăzi, începe, la Iași, cea de-a 15-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”

Astăzi, începe, la Iași, cea de-a 15-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”, un eveniment care...

Astăzi, începe, la Iași, cea de-a 15-a ediție a Festivalului de teatru școlar în limbi străine „Teatru Sub Castani”
Prim plan joi, 7 mai 2026, 12:15

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) sprijină organizarea Moldova Cybersecurity Forum 2026

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), în calitate de partener care asigură sprijin pentru organizarea Moldova Cybersecurity...

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) sprijină organizarea Moldova Cybersecurity Forum 2026
Prim plan joi, 7 mai 2026, 11:42

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” – Trei zile de evenimente cu artiști de marcă ai scenei românești...

Adjudul găzduiește ediția a V-a a Festivalului „Ion Dichiseanu” (22 – 24 mai 2026)
Prim plan joi, 7 mai 2026, 11:18

Alertă la graniță! Bărbat căutat pentru trei crime, prins în PTF Albița în timp ce încerca să intre în România

Scene tensionate în toiul nopții la granița de est a României. Un cetățean din Republica Moldova, urmărit internațional pentru implicarea în...

Alertă la graniță! Bărbat căutat pentru trei crime, prins în PTF Albița în timp ce încerca să intre în România