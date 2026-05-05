(AUDIO) Angajații din cadrul Administrației Apele Române continuă seria protestelor în teritoriu

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 mai 2026, 11:41

Angajații din cadrul Administrației Apele Române continuă seria protestelor în teritoriu. Salariații au pichetat sediile instituției din Iași, Suceava și Vaslui.

Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile cuprinse în noua lege a salarizării, care ar urma să fie introdusă de către Guvern, și care ar elimina pentru personalul acestei instituții sporul de toxicitate și cel de condiții vătămătoare.

Totodată, protestatarii reclamă lipsa de transparență la nivel central care blochează negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă din Administrație.

Mai mult – spun sindicaliștii – angajările sunt blocate în teritoriu, ceea ce poate crea anumite sincope mai ales în intervețiile din teren din situații de urgență.

Vicepreședintele sindicatului național „Mureș” din cadrul Administrației Apele Române, lider al filialei din Iași, Oliver Drăistaru.

Oliver Drăistaru: Măsurile prezentate și transmise în teritoriu sub formă de reforme, acestea duc, în fapt, la slăbirea sistemului de gospodărire a apelor. Noi suntem în proces de negociere a contractului de muncă, un proces care este blocat încă din 2025 din cauza lipsei de transparență și a nerespectării procedurilor legale. Conducerea ANAR-ului, a Administrației Naționale Apele Române, continuă să refuze comunicarea completă și la timp, ceea ce a și declanșat începerea conflictului de muncă. Au fost adoptate mai multe măsuri fără consultarea sindicatelor. Este, totodată, un dezechilibru mare între centru și teritoriu. Creșterile de personal și beneficii sunt doar la cei care ne conduc la București, dar, în schimb, în teritoriu e vorba de reduceri, blocări de promovări și salarii foarte mici. Nu reușim să acaparăm forță de muncă în teritoriu. Sunt afectați în special angajații din teren, cei care intervin în situații de urgență, cei care intervin la poluări, cei de la inundații. : Măsurile prezentate și transmise în teritoriu sub formă de reforme, acestea duc, în fapt, la slăbirea sistemului de gospodărire a apelor. Noi suntem în proces de negociere a contractului de muncă, un proces care este blocat încă din 2025 din cauza lipsei de transparență și a nerespectării procedurilor legale. Conducerea ANAR-ului, a Administrației Naționale Apele Române, continuă să refuze comunicarea completă și la timp, ceea ce a și declanșat începerea conflictului de muncă. Au fost adoptate mai multe măsuri fără consultarea sindicatelor. Este, totodată, un dezechilibru mare între centru și teritoriu. Creșterile de personal și beneficii sunt doar la cei care ne conduc la București, dar, în schimb, în teritoriu e vorba de reduceri, blocări de promovări și salarii foarte mici. Nu reușim să acaparăm forță de muncă în teritoriu. Sunt afectați în special angajații din teren, cei care intervin în situații de urgență, cei care intervin la poluări, cei de la inundații.

Sindicaliștii poartă, astăzi, negoicieri cu reprezentanții Guvernului, însă aceștia anunță că vor continua seria protestelor, dacă situația nu va fi remediată. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)