(AUDIO) Acțiune de împădurire la Schitu Duca, în cadrul programului „Frații Codrului”

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 martie 2026, 11:42

O acțiune de împădurire are loc, la această oră, în localitatea Schitu Duca, din județul Iași, în cadrul programului „Frații Codrului”.

Inițiativa reunește voluntari și organizatori locali, având ca obiectiv refacerea fondului forestier și implicarea comunității.

Un accent deosebit este pus pe educația ecologică, în special în rândul copiilor, după cum a declarat unul dintre organizatori, Vlad Vieru.

Vlad Vieru: Anul acesta avem alături de noi și un sponsor care ne-a asigurat condiții pentru a oferi copiilor participanți un kit alcătuit din mai multe cadouri, printre care aș dori să amintesc o revistă foarte frumos animată prin care dorim să prezentăm copiilor un minim de informații, curiozități despre lumea pădurii.

Participanții au beneficiat de transport, unelte și puieți asigurați de organizatori. La finalul activității, aceștia sunt invitați la un picnic de socializare în aer liber, pe malul lacului de agrement Schitu Duca. (Radio Iași)