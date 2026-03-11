Iași: 14-29 martie, Festivalul Oameni de Bine

La Festivalul „Oameni de Bine”, fiecare bilet cumpărat înseamnă mai mult decât un loc la concert – înseamnă sprijin real pentru o familie care are nevoie de ajutor. Festivalul ,,Oameni de Bine’’ nu este doar un eveniment, ci o chemare la unitate. Organizatorii invită publicul să achiziționeze biletele pentru a transforma fiecare prezență într-un gest de susținere reală pentru copiii aflați în dificultate. O inițiativă care demonstrează încă o dată că implicarea tinerilor poate genera schimbări memorabile în comunitate

Iașul devine, în perioada 14-29 martie 2026, epicentrul solidarității și al culturii.

Prima ediție a Festivalului „Oameni de Bine” își deschide porțile, propunându-și să transforme implicarea comunitară într-un sprijin real pentru cei care au cea mai mare nevoie.

Inițiat și organizat de studenții din mediul universitar ieșean, festivalul aduce în prim-plan un concept complex, structurat pe piloni fundamentali: educațional, cultural și spiritual. Scopul nobil al acestui proiect este direcționarea fondurilor către 250 de copii din zona de nord-est a României, care beneficiază astfel de ajutor financiar, educațional și medical.

Programul este structurat pe trei weekenduri tematice care îmbină conferințele cu momentele muzicale.

În primul weekend, pe 15 martie (18:30 – 21:30, Aula BCU) are loc Concertul Caritabil de deschidere, în cadrul căruia vor urca pe scenă Corala Armonia, Corala Novum și Corala Universitas.

Următorul weekend, 22 martie (de la orele 19:00, Congress Hall Palas), este dedicat pilonului cultural, avându-l ca invitat special pe Alteța Sa Nicolae al României. Această conferință explorează rolul Casei Regale în acțiunile de caritate și voluntariat din perioadele dificile ale secolului XX și relevanța sa actuală.

Ultimul weekend al festivalului evidențiază pilonul spiritual. Astfel, ziua de 27 martie, la Sala Voievozilor din Palatul Culturii, printr-o conferință susținută de Decanul Răzvan Brudiu și invitatul Damian Anfile, va fi axată pe modelul lui Hristos și pe reperele spirituale din timpul Postului Paștelui.

Festivalul se încheie pe 29 martie, tot la Sala Voievozilor din Palatul Culturii, printr-un Concert festiv de închidere susținut de Corul Chiriachi Huși, Corul Academic Byzantion și Corul Dimitrie Suceveanul.