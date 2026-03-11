Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Evenimente Radio Iaşi » Iași: 14-29 martie, Festivalul Oameni de Bine

Iași: 14-29 martie, Festivalul Oameni de Bine

La Festivalul „Oameni de Bine”, fiecare bilet cumpărat înseamnă mai mult decât un loc la concert – înseamnă sprijin real pentru o familie care are nevoie de ajutor. Festivalul ,,Oameni de Bine’’ nu este doar un eveniment, ci o chemare la unitate. Organizatorii invită publicul să achiziționeze biletele pentru a transforma fiecare prezență într-un gest de susținere reală pentru copiii aflați în dificultate. O inițiativă care demonstrează încă o dată că implicarea tinerilor poate genera schimbări memorabile în comunitate

Iași: 14-29 martie, Festivalul Oameni de Bine

Publicat de dvlad, 11 martie 2026, 14:51


Iașul devine, în perioada 14-29 martie 2026, epicentrul solidarității și al culturii.

Prima ediție a Festivalului „Oameni de Bine” își deschide porțile, propunându-și să transforme implicarea comunitară într-un sprijin real pentru cei care au cea mai mare nevoie.

Inițiat și organizat de studenții din mediul universitar ieșean, festivalul aduce în prim-plan un concept complex, structurat pe piloni fundamentali: educațional, cultural și spiritual. Scopul nobil al acestui proiect este direcționarea fondurilor către 250 de copii din zona de nord-est a României, care beneficiază astfel de ajutor financiar, educațional și medical.

Programul este structurat pe trei weekenduri tematice care îmbină conferințele cu momentele muzicale.

În primul weekend, pe 15 martie (18:30 – 21:30, Aula BCU) are loc Concertul Caritabil de deschidere, în cadrul căruia vor urca pe scenă Corala Armonia, Corala Novum și Corala Universitas.

Următorul weekend, 22 martie (de la orele 19:00, Congress Hall Palas), este dedicat pilonului cultural, avându-l ca invitat special pe Alteța Sa Nicolae al României. Această conferință explorează rolul Casei Regale în acțiunile de caritate și voluntariat din perioadele dificile ale secolului XX și relevanța sa actuală.

Ultimul weekend al festivalului evidențiază pilonul spiritual. Astfel, ziua de 27 martie, la Sala Voievozilor din Palatul Culturii, printr-o conferință susținută de Decanul Răzvan Brudiu și invitatul Damian Anfile, va fi axată pe modelul lui Hristos și pe reperele spirituale din timpul Postului Paștelui.

Festivalul se încheie pe 29 martie, tot la Sala Voievozilor din Palatul Culturii, printr-un Concert festiv de închidere susținut de Corul Chiriachi Huși, Corul Academic Byzantion și Corul Dimitrie Suceveanul.

 

Etichete:
(AUDIO) Iași: Invitații Filarmonicii Moldova în Concertul Simfonic din 6 martie: pianista Luiza Borac și dirijorul Gottfried Rabl
Evenimente Radio Iaşi joi, 5 martie 2026, 18:51

(AUDIO) Iași: Invitații Filarmonicii Moldova în Concertul Simfonic din 6 martie: pianista Luiza Borac și dirijorul Gottfried Rabl

Marea pianistă româncă Luiza Borac vine la Iași în concertul din 6 martie al Filarmonicii Moldova. Ea a lansat recent un dublu album cu muzică...

(AUDIO) Iași: Invitații Filarmonicii Moldova în Concertul Simfonic din 6 martie: pianista Luiza Borac și dirijorul Gottfried Rabl
Classix 2026: Cum a fost Voces del Amor din 2 martie 2026
Evenimente Radio Iaşi joi, 5 martie 2026, 16:19

Classix 2026: Cum a fost Voces del Amor din 2 martie 2026

Voces del Amor 2 martie 2026 – Casa de Cultură a Studenților Iași Ensemble Bayona (Spania) Eros Jaca – violoncel & director artistic...

Classix 2026: Cum a fost Voces del Amor din 2 martie 2026
Melodie, Dor, Magie – Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, la Iași
Evenimente Radio Iaşi miercuri, 25 februarie 2026, 21:04

Melodie, Dor, Magie – Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, la Iași

Melodie, Dor, Magie a fost o dăruire totală de rafinament, bun gust și farmec răspândit prin toți porii artistici ai invitaților serii de 24...

Melodie, Dor, Magie – Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, la Iași
(audio) 24 febr, orele 15:00, Vernisajul Expoziției de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere, la sediul Radio Iași
Evenimente Radio Iaşi joi, 19 februarie 2026, 17:17

(audio) 24 febr, orele 15:00, Vernisajul Expoziției de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere, la sediul Radio Iași

Pe 19 februarie, de ziua nașterii lui Constantin Brâncuși, au fost invitate în emisiunea Pulsul Zilei doamnele Maria Morteci și Claudia...

(audio) 24 febr, orele 15:00, Vernisajul Expoziției de Arte Vizuale Brâncuși, 150 de ani de la naștere, la sediul Radio Iași
Evenimente Radio Iaşi sâmbătă, 14 februarie 2026, 16:43

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, turneu naţional în cinci orașe din România Între 17 și 24 februarie 2026...

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Evenimente Radio Iaşi luni, 9 februarie 2026, 18:23

A plecat dintre noi violistul Bogdan Bișoc, membru al Cvartetului Ad libitum

Violistul Bogdan Florin Bișoc a plecat la Domnul duminică, 8 februarie. Născut în 1968, Bogdan a fost membru fondator al Cvartetului Ad libitum,...

A plecat dintre noi violistul Bogdan Bișoc, membru al Cvartetului Ad libitum
Evenimente Radio Iaşi sâmbătă, 7 februarie 2026, 19:19

8 feb., orele 18.03-20.00: despre Classix Festival 2026, cu Dragoș Andrei Cantea, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Ediția 2026 Classix Festival are loc între 1 și 8 martie. Pentru detalii consultați site-ul...

8 feb., orele 18.03-20.00: despre Classix Festival 2026, cu Dragoș Andrei Cantea, la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Evenimente Radio Iaşi vineri, 30 ianuarie 2026, 15:15

(AUDIO) Pianista Mara Dobrescu în Concertul din 30 ianuarie al Filarmonicii Moldova, sub bagheta lui David Crescenzi

VINERI, 30 ianuarie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC – ANIVERSARE 270 WOLFGANG AMADEUS...

(AUDIO) Pianista Mara Dobrescu în Concertul din 30 ianuarie al Filarmonicii Moldova, sub bagheta lui David Crescenzi