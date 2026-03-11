Iași: o nouă identitate vizuală a Operei Naționale Române din Iași

11 martie 2026



Opera Națională Română din Iași sărbătorește primăvara cu o nouă identitate vizuală, care face legătura cu istoria veche de 70 de ani a instituției prin reluarea în afișe a unor elemente ale primului format din 1956, la care a fost adăugată o frumoasă siglă – stemă. Simbolul ales în siglă este tot o trimitere directă la începuturile operei ieșene, cu inscripția „Vissi d’arte, vissi d’amore”, titlul ariei emblematice din opera Tosca de Puccini, prima lucrare pusă în scenă în prima stagiune, 1956-1957. Celelalte elemente ale siglei fac trimitere la istoria Moldovei.

Lansarea noii identități vizuale a avut loc în cadrul unei conferințe de presă de azi, 11 martie, susținută de managerul general interimar Andrei Fermeșanu, managerul artistic Florin Guzgă și regizorul Cristi Avram.

Respectul față de istoria operei și promovarea modernă, vizuală și online, sunt ingrediente importante ale succesului instituției, la care se adaugă alegerea repertoriului, artiștii operei și invitații, regizorii și scenografii invitați.

În perioada imediat următoare, Opera Iași își invită publicul la spectacole în reluare, dar și la două premiere:

17 martie – baletul Cenușăreasa, de Serghei Prokofiev. Dirijor Bogdan Chiroșcă, Coordonator coregrafic: Cristina Todi, Maestru balet/dans: Dan Berihoi. Distribuție: Cenușăreasa – Mariya Lozanova-Buzincu, Prințul – Dumitru Buzincu, Sora mare – Monica Ailiesei, Sora mică – Ilinca Agafiței, Zâna – Alexandra Grigore (debut), Mama vitregă – Alexandru Sebeși

Opera Trubadurul de Giuseppe Verdi. Regia Matteo Mazzoni. Conducerea artistică David Crescenzi. Două spectacole:

28 martie – Din distribuție: Contele de Luna – Șerban Vasile (invitat), Manrico – Remus Alăzăroae (invitat), Leonora – Elena Moșuc (invitată), Azucena – Andrada Roșu (invitată)

29 martie – Din distribuție: Contele de Luna – Alexandru Constantin, Manrico – Daniel Magdal (invitat), Leonora – Aurelia Florian (invitată), Azucena – Alina Dragnea (invitată)

9 aprilie – premieră Stabat Mater de Gioacchino Rossini, lucrare vocal-simfonică pentru soliști, cor și orchestră, la care va fi invitat și un actor și va fi prezentată ca un spectacol, cu punere în scenă. În distribuție: soprana Cristina Grigoraș, mezzosoprana Florentina Irina Onică, tenorul Andrei Fermeșanu, basul Andrei Yvan și actorul Dragoș Codrescu.

În luna mai va avea loc premiera operei Cenușăreasa, de același Gioacchino Rossini.