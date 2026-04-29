(AUDIO) IAȘI: Drumul județean Bivolari – Traian – Spineni primește finanțare prin programul ”Anghel Saligny”

Publicat de Andreea Drilea, 29 aprilie 2026, 12:40

Consilierii județeni de Iași au aprobat, astăzi, în unanimitate alocarea sumei de 2,5 milioane de lei, necesară pentru continuarea modernizării Drumului Județean Bivolari – Traian – Spineni.

Banii reprezintă co-finanțarea necesară pentru proiectul cuprins în Programul Național „Anghel Saligny” și reprezintă 20% din valoarea totală a investiției.

Odată cu hotărârea aprobată astăzi, Consiliul Județean termină de implementat toate cele cinci proiecte de modernizare a drumurilor județene, cuprinse în acest program de finanțare, a explicat președintele forului, Costel Alexe: ”Consiliul Județean Iași a implementat cele cinci sectoare de drum care au avut finanțare prin programul național ”Anghel Saligny”. Astăzi se circulă pe ele. Din păcate, suntem cu decontările, să spunem, din banii Consiliului Județea și apoi când Ministerul Dezvoltării va da posibilitatea, vor fi recuperați banii. Astăzi, vestea bună pentru ieșeni este că, spre deosebire de alte administrații, Consiliul Județean Iași a finalizat proiectele pe care le-a avut depuse pe programul națiunal ”Anghel Saligny”, și aici mă refer la cele cinci sectoare de drum.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

