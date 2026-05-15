Neamţ: ISU neagă informaţiile despre prăbuşirea unui avion şi precizează că fotografiile apărute sunt false

Oficialii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ au dezminţit, vineri, o serie de informaţii apărute pe reţelele de socializare potrivit cărora în localitatea Pipirig s-ar fi produs nişte explozii ca urmare a prăbuşirii unui avion.

Potrivit unui comunicat transmis de reprezentanţii ISU, pe parcursul zilei de vineri, au fost înregistrate la 112 trei apeluri care ‘au semnalat faptul că s-a auzit un zgomot puternic care se aseamănă cu o explozie în comuna Pipirig’. De asemenea, pe reţelele sociale au apărut imagini cu un avion prăbuşit, despre care reprezentanţii ISU Neamţ susţin că sunt false.

‘Autorităţile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situaţii au efectuat cercetări în zonă şi nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie. În acest sens, imaginile care circulă pe reţelele de socializare sunt false şi nu au legătură cu realitatea din judeţul Neamţ’, au precizat oficialii ISU.

De asemenea, ISU arată că în această perioadă au loc zboruri de antrenament la înălţimi mici, efectuate de aeronave militare ale Forţelor Aeriene Române, iar aceasta ar putea fi sursa zgomotului din zonă.

‘Până în acest moment, apreciem că cea mai probabilă cauză a zgomotelor semnalate la 112 ar putea fi generate de aceste zboruri de antrenament’, a subliniat ISU.

(AGERPRES/ISU Neamț)