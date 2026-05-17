(AUDIO/FOTO) Noaptea Muzeelor la Iași are în prim-plan sculptura „Cap de copil” de Constantin Brâncuși

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 11:32

Noaptea Muzeelor din acest an, la Iași, va avea drept subiect central celebra sculptură a lui Constantin Brâncuși, intitulată „Cap de Copil”.

Începând de mâine, sculptura va fi expusă într-o sală special amenajată de la Muzeul de Artă din interiorul Palatului Culturii.

Managerul Andrei Apreotesei a precizat că sculptura va sta la Iași până la 24 mai, prin urmare inclusiv în data de 23 mai, când este marcată Noaptea Muzeelor: ”Pentru prima dată în istorie reușim să aducem la Iași o lucrare semnată Constantin Brâncuși, o lucrare de tezaur național, o lucrare evaluată la peste 7 milioane de euro și grație unei colaborări cu Muzeul Național de Artă a României, reuștim să inaugurăm cea mai nouă sală de la Palatul Culturii, de la Muzeul de Artă, cu această lucrare. Pe lângă lucrarea ”Cap de Copil”, reușim să aducem și două obiecte ce țin de Constantin Brâncuși, respectiv o scrisoare de dragoste către minunata lui Florence Meyer și un cilindru făurit de Constantin Brâcuși, ce a făcut parte din lucrarea inițială Pasărea Măiastră.”

Constantin Brâncuși are 3 lucrări “Cap de copil” – una în ghips, o alta în bronz și ultima sculptată în marmură.

Varianta din bronz, adusă la Iași, face parte din patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Celelalte două lucrări sunt expuse la Centrul „Pompidou” din Franța și la Muzeul de Artă din Philadelphia – Statele Unite.

