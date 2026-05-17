Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Final de festival la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț: opt zile de spectacole și premiere

(AUDIO) Final de festival la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț: opt zile de spectacole și premiere

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 08:51


Cea de-a 37-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț se încheie astăzi, după o săptămână plină de premiere, dezbateri și spectacole remarcabile.

Anul acesta, festivalul coordonat de curatorul Paul Chiribuță a adus o premieră absolută: deschiderea simultană în trei orașe – Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț.

Timp de 8 zile, publicul a luat parte la viziuni regizorale puternice și la medalioane culturale dedicate unor mari personalități, precum Radu Afrim, Matei Vișniec sau Andrei Șerban.

Organizatorii promit un final memorabil pentru a celebra succesul unei ediții catalogate deja de critici drept una magnifică.

Gianina Buftea a stat de vorbă cu Andrei Merchea, managerul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț: ”Încheiem apoteotic duminică cu Teatrul pentru Copii și Tineret ”Gong” Sibiu, Harta lui Elian. Seara avem un spectacol foarte, foarte interesant adus de Teatrul de Stat Bursa din Turcia, Vicleniile lui Scapin. Întâmplător sau neîntâmplător este prima premieră a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, data de 3 octombrie 1958, în regia lui David Esrig, este o versiune scenică și o propunere, o viziune foarte, foarte interesantă a regizorului Vlad Trifaș, cu care publicul pietrean este deja familiarizat, pentru că Vlad a montat aici ”Nunta însângerată”. Și încheiem apoi cu Teatrul de Stat Constanța, cu spectacolul ”Incendii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, un alt regizor foarte cunoscut în comunitatea pietreană, pentru ultimul spectacol ”Soare amor și întuneric”, pentru ”O scrisoare pierdută” și pentru multe din proiectele care au pus anumite realități, cel puțin în producțiile din Teatrul Tineretului în Piatra Neamț, sub o altă lentilă.”

 

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO afiș eveniment)

Etichete:
Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3
Prim plan duminică, 17 mai 2026, 02:06

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3

Bulgaria a câștigat ediția din 2026 a concursului Eurovision Song Contest, desfășurată la Viena, în timp ce România a obținut locul al...

Bulgaria câștigă Eurovision 2026, România revine pe podium și obține locul 3
METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 11:45

METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 16-05-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform...

METEO: Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în mai multe județe din țară
(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:56

(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest

Astăzi și mâine, pe Stadionul „Agronomie” din Copou, dar și în mai multe spații didactice ale Universității de Științele...

(FOTO/AUDIO) Universitatea de Științele Vieții din Iași organizează o nouă ediție Animal Fest
Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:27

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru a susţine...

Ministerul Sănătăţii accelerează plăţile pentru proiectele finanţate prin PNRR
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 10:25

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere proiectul care modifică...

Proprietarii de maşini vechi vor plăti mai mult pentru taxa de drum
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:54

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar

Aeroclubul României din Iași găzduiește astăzi și mâine un spectacol aviatic care va marca o sută de ani de la înființarea primului zbor ce...

(AUDIO) Aeroclubul României organizează la Iași un show aviatic aniversar
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 09:27

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina

Astăzi, la Catedrala Mitropolitană din Iași încep, de la ora 16:00, evenimentele premergătoare canonizării Sfintei Mărturisitoare Blandina de...

(AUDIO) Catedrala Mitropolitană din Iași găzduiește ceremonia de canonizare a Sfintei Blandina
Prim plan sâmbătă, 16 mai 2026, 08:48

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane, în ciuda faptului că subvenţia...

România este printre statele europene cu cea mai slabă utilizare a căilor ferate pentru transportul de persoane