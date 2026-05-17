(AUDIO) Final de festival la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț: opt zile de spectacole și premiere

Publicat de Andreea Drilea, 17 mai 2026, 08:51





Cea de-a 37-a ediție a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț se încheie astăzi, după o săptămână plină de premiere, dezbateri și spectacole remarcabile.

Anul acesta, festivalul coordonat de curatorul Paul Chiribuță a adus o premieră absolută: deschiderea simultană în trei orașe – Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț.

Timp de 8 zile, publicul a luat parte la viziuni regizorale puternice și la medalioane culturale dedicate unor mari personalități, precum Radu Afrim, Matei Vișniec sau Andrei Șerban.

Organizatorii promit un final memorabil pentru a celebra succesul unei ediții catalogate deja de critici drept una magnifică.

Gianina Buftea a stat de vorbă cu Andrei Merchea, managerul Teatrului Tineretului din Piatra Neamț: ”Încheiem apoteotic duminică cu Teatrul pentru Copii și Tineret ”Gong” Sibiu, Harta lui Elian. Seara avem un spectacol foarte, foarte interesant adus de Teatrul de Stat Bursa din Turcia, Vicleniile lui Scapin. Întâmplător sau neîntâmplător este prima premieră a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, data de 3 octombrie 1958, în regia lui David Esrig, este o versiune scenică și o propunere, o viziune foarte, foarte interesantă a regizorului Vlad Trifaș, cu care publicul pietrean este deja familiarizat, pentru că Vlad a montat aici ”Nunta însângerată”. Și încheiem apoi cu Teatrul de Stat Constanța, cu spectacolul ”Incendii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, un alt regizor foarte cunoscut în comunitatea pietreană, pentru ultimul spectacol ”Soare amor și întuneric”, pentru ”O scrisoare pierdută” și pentru multe din proiectele care au pus anumite realități, cel puțin în producțiile din Teatrul Tineretului în Piatra Neamț, sub o altă lentilă.”

