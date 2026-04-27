Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor nu a dus la o soluţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 aprilie 2026, 18:39

Mediator între foştii parteneri de coaliţie şi-a propus să fie în continuare şi preşedintele Nicuşor Dan, însă întâlnirea pe care a avut-o azi cu liderii partidelor care au guvernat împreună până la decizia PSD de a-i retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan, nu a dus la o soluţie.

Şeful Statului şi-a propus să abordeze şi priorităţile acestei perioade: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi Programul SAFE, pentru care social-democraţii au promis susţinere în Parlament, indiferent de situaţia politică.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)