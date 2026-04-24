#StareaEducației – Campania Radio România #StaiSigurPeNet: Riscuri și responsabilitate online

Publicat de andreeadaraban, 24 aprilie 2026, 10:48

În emisiunea #StareaEducației, din 23 aprilie, o ediție specială dedicată siguranței copiilor și adolescenților pe internet în  contextul campaniei naționale #StaiSigurPeNet, derulată de Radio România, colega noastră, Andreea Daraban, a discutat pe larg cu invitații săi despre riscurile din mediul online și despre nevoia unei educații digitale adaptate realităților actuale.

Subcomisarul de poliție Florin Zaborilă, din cadrul Compartimentului de combatere a infracțiunilor informatice al IPJ Iași, a subliniat că prevenirea este mai eficientă decât intervenția, atrăgând atenția asupra celor mai frecvente tipuri de fraude: schemele de investiții false, mesajele înșelătoare care circulă pe aplicații precum WhatsApp și tentativele de furt de date personale sau financiare. Acesta a explicat că multe dintre aceste atacuri se bazează pe manipulare emoțională și pe promisiuni nerealiste, iar lipsa de vigilență poate duce la pierderi financiare importante. De asemenea, a menționat că tinerii sunt expuși și altor riscuri, precum cyberbullying-ul, furtul de identitate sau chiar infracțiuni grave, inclusiv în zona exploatării online. Florin Zaborilă a insistat asupra importanței protejării datelor personale, a verificării identității persoanelor necunoscute și a evitării reacțiilor impulsive în mediul online.

La rândul său, Serinela Zara, profesoară de Limba și Literatura Română la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Iași,  a evidențiat faptul că hărțuirea între elevi nu este un fenomen nou, însă mediul digital îi amplifică efectele și îl face mult mai greu de controlat. Ea a oferit exemple din experiența sa didactică, arătând că astfel de situații pot avea consecințe grave asupra elevilor, inclusiv retragerea acestora din mediul școlar. Cadrul didactic a subliniat că, de multe ori, copiii nu comunică problemele din cauza rușinii sau pentru că le este teamă de reacțiile celor din jur, ceea ce face și mai important rolul profesorilor, al psihologilor și al altor adulți de încredere. În opinia sa, interzicerea tehnologiei nu este o soluție realistă, deoarece aceasta face parte din viața tinerilor, însă utilizarea ei trebuie ghidată constant. Serinella Zara a insistat asupra nevoii de educație repetată, de explicare continuă a riscurilor și beneficiilor, dar și asupra rolului familiei în oferirea unor alternative sănătoase de petrecere a timpului.

Alexandru Manole, elev în clasa a X-a la Colegiul Național Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași și președinte al Consiliului Județean al Elevilor, a oferit perspectiva tinerilor, arătând că aceștia petrec o mare parte din timp pe rețelele sociale, în special pe platforme precum TikTok, Instagram și WhatsApp. El a recunoscut că există cazuri reale de furt de conturi, parole oferite din neatenție și situații de hărțuire online, mai ales în grupurile de comunicare. Președintele Consiliului Județean al Elevilor a explicat că nivelul de conștientizare crește odată cu vârsta, însă este nevoie de educație încă din primii ani de utilizare a tehnologiei. Alexandru a susținut că interzicerea rețelelor sociale nu reprezintă o soluție eficientă și că accentul ar trebui pus pe educația digitală, pe dezvoltarea responsabilității și pe înțelegerea riscurilor. În ceea ce privește inteligența artificială, el a arătat că aceasta este deja utilizată de elevi, dar trebuie folosită conștient, deoarece poate genera erori și poate afecta dezvoltarea unor competențe esențiale. Totodată, a subliniat importanța dialogului cu specialiștii și a inițiativelor educaționale care îi ajută pe elevi să navigheze în siguranță în mediul online.

Varianta audio a emisiunii:

Varianta în fomat video a emisiunii:

